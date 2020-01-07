福特號航艦突破高故障率　先進阻攔系統完成疲勞測試

▲ 福特號航艦所使用的先進攔阻系統在上週五有了突破性進展，完成「系統疲勞測試」。（圖／ U.S. Navy）

實習記者簡立宇／綜合報導

福特號航艦（Gerald R. Ford-class aircraft carriers,CVN-78）是美國海軍最新的超級航空母艦，經過改良，這艘超級航艦的後勤補給提高，還能縮減人員編制達50%。該航艦所使用的先進攔阻系統（Advanced Arresting Gear ,AAG）素來以高故障率聞名，但上週五（3日）有了突破性進展，完成「系統疲勞測試」（High Cycle Tests）。

根據defense world報導，美國先進武器開發商通用原子公司（General Atomics）宣布，福特號航艦所使用的先進攔阻系統（Advanced Arresting Gear ,AAG）在紐澤西州（New Jersey）的測試場中完成了疲勞測試。通用原子派出五架「F/A-18E/F超級大黃蜂打擊戰鬥機」加入測試，而AAG也成功以每分鐘運送一架戰鬥機的速率，通過系統承受與恢復的考驗。

系統疲勞測試是AAG不可或缺的一環，是證明該系統能否適應起降時最忙碌狀態的指標。然而AAG應用在福特號航艦上歷經重重困難，因為故障率高，系統要提高質量就跟登天一樣難。

「我們期待福特號航艦能在2020年初盡快回到海裡，並執行更多任務」，通用原子總裁福爾尼（ Scott Forney）表示，「我們預計在這期會用噴射機和螺旋槳飛機來執行更多任務，如果AAG的工作順利，我們會繼續與海軍合作。」