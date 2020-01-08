美媒列出美國軍火庫「7大最強武器」　5種跟核武有關

▲CNN列出的7款最強的武器，第一項就是B-52戰略轟炸機。（圖／取自美國愛德華空軍基地）



記者林彥臣／綜合報導

伊朗在當地時間8日凌晨轟炸位於伊拉克的阿薩德空軍基地（Al-Asad airbase），讓美伊關係變得更加劍拔弩張，就在這個時刻，美國媒體CNN列出了美國軍火庫中最重要的7種武器。

B-52戰略轟炸機

CNN報導稱，美國官員周二表示，6架B-52戰略轟炸機將被派往印度洋迪亞哥加西亞島（Diego Garcia）的軍事基地。報導稱，美國空軍現役和預備役部隊中大約有75架B-52轟炸機，可以攜帶重達35噸的武器，包括炸彈、飛彈甚至是地雷。

▲B-2幽靈戰略轟炸機。（圖／翻攝自美國空軍官網）



B-2隱形轟炸機

這款飛翼佈局的轟炸機能夠攜帶常規武器和核武，美國空軍的B-2轟炸機通常部署在密蘇里州的懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base），但它們也可以在印度洋的迪亞哥加西亞島或是太平洋關島基地等地執行任務。

在常規衝突中，B-2轟炸機可以攜帶兩枚GBU-57巨型鑽地彈，這是美國軍火庫中最大的非核炸彈。這款3萬磅（1.3萬公斤）重、30英尺（9米）長的炸彈被設計用於打擊深藏在地下的目標，摧毀其他非核武器無法打擊的敵軍地下指揮中心。

B-2轟炸機的武器配置庫裡還有一系列別的武器，這些武器曾在敘利亞、伊拉克和阿富汗的地區衝突中進行了實戰測試。

▲B-1B轟炸機。（圖／翻攝自維基百科）



B-1轟炸機

美國目前擁有60多架B-1轟炸機，該機可以攜帶超過75000磅（34噸）重量的武器，包括巡弋飛彈、航空炸彈和水雷，是美國空軍中載荷能力最大的轟炸機。在過去，B-1轟炸機主要用於投擲聯合直接攻擊彈藥，這種炸彈原本是自由落體炸彈，但由於在尾部加裝了製導系統，可以使其打擊精度達到5米以內。

▲美國空軍F-22飛過阿拉伯灣。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Air Forces Central Command）



F-22隱形戰鬥機

美國空軍目前擁有大約180架F-22隱形戰鬥機，被認為是世界最強的戰鬥機。這款戰鬥機可以攜帶多枚JDAM「聯合直接攻擊彈藥」以及雷達製導空對地飛彈。F-22戰鬥機在衝突初期可以憑藉其隱形能力打擊敵方防空設施，完成「踹門」任務，為後續戰機和巡弋飛彈的打擊行動開闢通道。

▲美軍俄亥俄級戰略核潛艦。（圖／達志影像／美聯社）



潛射飛彈

美國海軍擁有幾十艘可以隱藏在水下，並向陸地和海面目標發射數百枚戰斧巡弋飛彈的核潛艦，這些潛艦中戰鬥力最強的是4艘「俄亥俄級」彈道飛彈核潛艦，該型潛艦可攜帶154枚戰斧飛彈。

每一枚戰斧飛彈都裝備有重達1000磅（453公斤）的彈頭，能夠擊中1000英里（1609公里）外的目標。此外，每枚戰斧飛彈的製導系統能同時跟蹤15個目標，使其能夠在飛行途中切換打擊目標。

除俄亥俄級潛艦外，美國海軍的維吉尼亞級和洛杉磯級潛艦也能攜帶戰斧飛彈，但數量較少。

▲美國的尼米茲號航空母艦。（圖／翻攝自美國海軍官網）



航空母艦

美國海軍目前擁有11艘航母，包括10艘尼米茲級航母和1艘福特級航母。這個數字看起來很龐大，但可能只有3到4艘潛艦處於備戰狀態。

目前部署在中東的美國海軍航母是杜魯門號，這艘航母可以搭載60多架艦載機，包括F/A-18戰鬥機。

除了航母外，美國海軍還有9艘兩棲攻擊艦，這種戰艦堪稱是小型航母。美軍兩棲攻擊艦上搭載有美國最先進的戰鬥機—海軍陸戰隊的F-35B隱形戰鬥機。F-35B戰機能夠攜帶兩枚制導炸彈，作戰半徑約805公里。

不過正如同航母一樣，美軍的兩棲攻擊艦有一半處於可以隨時戰鬥的狀態。目前部署在中東的美國海軍兩棲攻擊艦是「巴丹號」（USS Bataan）。

▲伯克級驅逐艦。（圖／翻攝自美國海軍官網）



驅逐艦和巡洋艦

美國海軍的飛彈驅逐艦和巡洋艦可以與航母協同作戰，也可以獨立作戰。美國海軍裝備的伯克級驅逐艦的總數超過70艘，是美國海軍艦隊的中堅骨幹，每艘伯克級驅逐艦能夠攜帶多達56枚的戰斧巡弋飛彈，可以打擊陸地和海洋目標。

相比之下，提康德羅加級巡洋艦的數量要少得多，但和伯克級驅逐艦一樣，都裝備有最先進的神盾作戰系統。該系統能在不同平台之間傳遞目標訊息，可以瞄準威脅船隻的巡弋飛彈和彈道飛彈，甚至可以瞄準陸上目標。

CNN列出的7種武器中，F-22跟航空母艦之外，其他的5種武器都具備可直接或間接搭載核武能力。

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