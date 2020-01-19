饒慶鈴捐年終頒獎鼓勵同仁　衞生局獲最高榮譽「金僕獎」

▲建設處副處長蔡勝雄獲『最佳使命必達獎』。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為了鼓舞縣府團隊士氣，獎勵表現優秀的單位與同仁，台東縣長饒慶鈴特別捐出自己的年終獎金，設立16個獎項，衛生局勇奪最高榮譽-金僕獎，全場歡聲雷動，特別獎則分別頒給『生雞糞管制小組』及『垃圾自主處理小組』，饒慶鈴希望所有團隊同仁繼續加油為台東打拼。



「2019台東金僕獎」頒獎典禮，特別邀請到台東傑出演藝團隊「發熱帶樂團」及聲林之王人氣歌手「高偉勛」帶來精彩的表演，獻給在場每位堅守崗位的同仁，最讓人期待的摸彩活動，則是由饒慶鈴饒縣長、張志明副縣長、陳明仁秘書長及應邀參與的議會秘書長吳慶榮等人則分別抽出高級品牌手機、北東來回機票與電影票等彩品，讓全場驚呼連連。

▲科長林美玲獲得「阿信獎」。



饒慶鈴致詞表示，這是她上任首次自掏腰包捐出自己的年終獎金頒發台東金僕獎，未免遺珠之憾，未來她會跟縣府人事處協商以各種方式或機會頒獎表揚在縣府各局處默默工作的同仁，希望團隊堅守崗位繼續努力，為縣民創造更多幸福，打造台東不只是台東。



「台東金僕獎」是黃健庭前縣長自2012年起捐出自己的年終獎金設置。饒慶鈴表示，為表揚縣府團隊優秀的公僕，特別延續金僕獎的傳統，未來也將延續這樣的精神，以更多元方式鼓勵縣府優秀的同仁。

今年得獎名單如下：『最佳使命必達獎』由衛生局科長鍾明霞、建設處副處長蔡勝雄及農業處科長吳克炯獲得；『最佳感動服務獎』由建設處科長吳哲元榮獲；民政處榮膺『最佳創新服務獎』；『最佳團隊精神獎』得獎的是財經處；建設處陳育瑜、行政處許玉芳及國計處陳麗芬摘下『最佳螺絲釘獎』；『最佳蛻變獎』恭喜文化處獲得；地政處抱走『最佳後勤支援獎』；文化處科長王朝瑩奪得『最佳創意獎』；『公務員阿信獎』得主為原民處科長林美玲；特別獎分別頒給『生雞糞管制小組』及『垃圾自主處理小組』；衛生局勇奪最高榮譽-金僕獎。為了鼓舞縣府團隊士氣，獎勵表現優秀的單位與同仁，台東縣長饒慶鈴特別捐出自己的年終獎金，設立16個獎項，衛生局勇奪最高榮譽-金僕獎，全場歡聲雷動，特別獎則分別頒給『生雞糞管制小組』及『垃圾自主處理小組』，饒慶鈴希望所有團隊同仁繼續加油為台東打拼。

▲「特別獎」由焚化爐小組獲得。



「2019台東金僕獎」頒獎典禮，特別邀請到台東傑出演藝團隊「發熱帶樂團」及聲林之王人氣歌手「高偉勛」帶來精彩的表演，獻給在場每位堅守崗位的同仁，最讓人期待的摸彩活動，則是由饒慶鈴饒縣長、張志明副縣長、陳明仁秘書長及應邀參與的議會秘書長吳慶榮等人則分別抽出高級品牌手機、北東來回機票與電影票等彩品，讓全場驚呼連連。



饒慶鈴致詞表示，這是她上任首次自掏腰包捐出自己的年終獎金頒發台東金僕獎，未免遺珠之憾，未來她會跟縣府人事處協商以各種方式或機會頒獎表揚在縣府各局處默默工作的同仁，希望團隊堅守崗位繼續努力，為縣民創造更多幸福，打造台東不只是台東。

▲獲獎人員與團體與饒慶鈴大合照。



「台東金僕獎」是黃健庭前縣長自2012年起捐出自己的年終獎金設置。饒慶鈴表示，為表揚縣府團隊優秀的公僕，特別延續金僕獎的傳統，未來也將延續這樣的精神，以更多元方式鼓勵縣府優秀的同仁。

今年得獎名單如下：『最佳使命必達獎』由衛生局科長鍾明霞、建設處副處長蔡勝雄及農業處科長吳克炯獲得；『最佳感動服務獎』由建設處科長吳哲元榮獲；民政處榮膺『最佳創新服務獎』；『最佳團隊精神獎』得獎的是財經處；建設處陳育瑜、行政處許玉芳及國計處陳麗芬摘下『最佳螺絲釘獎』；『最佳蛻變獎』恭喜文化處獲得；地政處抱走『最佳後勤支援獎』；文化處科長王朝瑩奪得『最佳創意獎』；『公務員阿信獎』得主為原民處科長林美玲；特別獎分別頒給『生雞糞管制小組』及『垃圾自主處理小組』；衛生局勇奪最高榮譽-金僕獎。

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