趙少康觀察發現「韓國瑜這一點不同了…」　網一看驚呼：快放生

▲韓國瑜前往高雄果菜批發市場。（圖／記者翁進忠攝）



記者董美琪／綜合報導

高雄市長韓國瑜罷免案選後成焦點，資深媒體人趙少康在政論節目《TVBS戰情室》表示，他觀察到韓國瑜最近出現在公開場合，氣勢好像有一點變弱，提醒他氣勢應該要維持住，還建議韓應該每天早上要7點起床，不然乾脆哪一天就5點起床「讓盯他時間的記者撲個空，大家來比啊！」引起PTT鄉民熱議。

韓國瑜選後回歸高雄市政，趙少康日前在節目上直指，韓國瑜雖然總統輸了，但一碼歸一碼，市民竟然選他出來做高雄市長「你的氣勢還要在」，他直言，韓國瑜最近在公共場合氣勢有點弱，提醒韓應該要把未來5、6個月高雄市長工作做好。

▲韓國瑜前往高雄果菜批發市場遭一攤商嗆聲：滾出高雄 。（圖／記者翁進忠攝）



趙少康還提出建言，認為韓國瑜每天早上要7點起床，或是哪天乾脆5點起床，讓盯他起床時間的記者撲空，「大家來比啊！要有這樣的雄心壯志。」

趙表示，如果韓每天一大早起來，半年下來，搞不好高雄市民會感受得到，會覺得這個市長的變化，畢竟高雄人選韓當市長，一定是希望韓要把市長做好。

▲韓國瑜市長到前鎮漁市場巡視魚貨拍賣並發紅包給民眾 。（圖／記者翁進忠攝）



另外，媒體人唐湘龍則說，韓國瑜接下來的困境就是罷免案，如果過了罷免案，韓國瑜將要面臨競選連任高雄市長，如果連任成功，等於宣告復活了，他的危機才會過。

PTT鄉民們看了紛紛留言，多數網友仍不領情，「我每天5點半起來上班，已經十多年了」、「60幾歲不可能改了，趙少康趕快把他放生掉」、「這是在教幼稚園小朋友每天要起床上學？」、「就算罷免沒過，下一任也不用想了」。

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▲ 韓國瑜市長到前鎮漁市場巡視魚貨拍賣並發紅包給民眾 。（圖／記者翁進忠攝）