3M「可黏哪」廣告24hr不到速刪文！　網蓋樓探究：小編被消失？

▲3M惡搞來真的！5張「可黏哪」新產品曝光。（圖／翻攝自「3M」臉書粉專）

記者徐愷昕／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前在總統辯論會怒嗆媒體，沒想到當時一句「可憐哪」，竟被知名黏合劑廠商3M拿來當作創意文案。18日3M公司在臉書宣傳自家產品時，以神似韓國瑜的剪影搭配「可黏哪」製成廣告圖，不過此文一出馬上遭眾多韓粉攻擊，當晚3M無預警急刪文，引來不少網友紛紛到其他貼文下表示可惜，認為創意被抹殺了，真的是可憐啊！

黏合劑廠商「3M」18日中午在粉專貼出一系列產品介紹，其中分為木質、牆面、潮濕環境、極熱環境和極冷環境等多種粗糙材質，但每張照片都是韓國瑜在辯論會上的人形剪影，而且如出一轍地使用與梗圖相同的黃色粗體標題，還大大寫著「可黏哪」，讓網友會心一笑。

請繼續往下閱讀...

▲韓國瑜一句「可憐哪」，引發網路熱潮。（畫面來源／公共電視）

許多網友看完紛紛留言，「抓到了，3M是綠營側翼 XD」、「居然讓我笑到氣喘發作」、「接上時事梗，超好笑」、「這便條紙貼了會有聲音耶」、「可讓這篇的3M小編當數位行銷總監嗎」、「價格是1450嗎」，還有人笑說「3M應該改成「2M」！因為少了一個良心，只剩造謠跟抹黑！」掀起熱議。

▲3M「可黏哪」新產品宣傳圖18日晚無預警刪文。（圖／翻攝自「3M」臉書粉專）

沒想到，18日晚很多鄉民們要前往3M粉專朝聖時卻發現廣告不見了！據悉，該宣傳圖已在約莫9時刪文，大家紛紛轉移陣地到其他貼文下方留言，「小編是不是被消失了」、「韓粉出征了嗎？」、「台灣的創意被抹殺了」，直呼，「來晚了沒看到，實在好可惜」！甚至還有網友揚言要退追蹤3M粉專，他表示，「一旦3M公司再次發文，我絕對全力支持到底」。

►點我超越韓國愉快體驗

【相關新聞】

►3M惡搞來真的！5張「可黏哪」新產品曝光 韓國瑜中招