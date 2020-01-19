禮讓行人未保持3m挨罰2千！騎士拿影片檢舉別人…警：沒有違規

記者徐愷昕／台北報導

1名重機騎士9日行經北市一路口處，見有行人要通過便禮貌停下禮讓，但才轉彎過去就遭攔查，警察以他沒有保持3公尺距離禮讓為由，開罰他2000元。騎士不滿，回家後翻出7日行經另一路口時，前方車輛轉彎未禮讓行人的畫面，向警方檢舉，不料得到回覆卻是「這名駕駛沒有違規」，讓他不禁質疑，怎麼會一個台北市有兩套標準。

▲重機騎士禮讓行人未保持3公尺遭罰2000元，PO網抱怨「一個北市兩套標準」。（圖／翻攝「爆怨公社」）

▲重機騎士禮讓行人未保持3公尺遭罰2000元，PO網抱怨「一個北市兩套標準」。（圖／翻攝「爆怨公社」）

重機騎士9日晚間6點許行經忠孝東路與基隆路口處綠燈準備要右轉時，見許多行人通行，決定先停下來禮讓，但沒想到才轉彎過去沒多久，就遭前方臨檢員警攔下，告知他剛剛沒有和行人保持3公尺距離，因此要對吃上2000元罰單。騎士越想越不對勁，於是翻出7日行經萬華地區見到前方車輛左轉彎未禮讓行人的行車紀錄器畫面，向警方檢舉違規，不料得到回覆卻是「不舉發－該車無違規行為」，氣得他將兩段事發畫面PO上網，要大家評評理。

▲重機騎士檢舉另名未禮讓行人的車輛，卻得到「該車未違規」不舉發的回應。（圖／翻攝「爆怨公社」）

騎士在「爆怨公社」PO文表示，他禮讓行人因為沒距離3公尺遭罰2000元，另名汽車駕駛未禮讓，甚至還嚇到行人往旁邊靠，卻不算違規？氣憤質疑「一個台北市怎麼會有兩個制度」，他被罰得相當不甘心。不少網友也紛紛留言表示，「確實是兩套標準」、「感覺都是看警察自由心證」、「有點誇張」，建議騎士可以備份影片提申訴討公道，不要自認倒楣。對此，台北市交通大隊則回應，將會重新檢視兩起事件的完整經過並進行檢討。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►默默跟在飆車族後面…他遭控「尬車 」吃3萬罰單！法官判免罰

►保時捷違停開車門！公車經過「卡右輪」 白衣駕駛嗆：不用讓路人嗎？

►藍色小march時速不到30km…搖晃向前行 「砰」一聲四輪朝天！網：神之翻