台南場大客車駕駛擴大招募活動 順利圓滿成功！

▲交通部公路總局推出「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案」，最高補助每人超過新台幣9萬元，在台南辦理招募活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為協助客運業者招募更充足的駕駛人力，交通部公路總局推出「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案」，最高補助每人超過新台幣9萬元，並在全國各地巡迴辦理招募活動，18日台南招募，超過200位民眾參加，成功媒合加入客運駕駛行列者，待完成受訓後即投入公共運輸服務。

18日由交通部公路總局嘉義區監理所台南監理站，配合台南市政府勞工局職訓就服中心，在台南地區舉辦徵才活動，現場包含國光、和欣、新營、府城及興南等多家客運公司設攤並提供薪資福利及補助方案內容諮詢，共有超過200位民眾參加，成功媒合加入客運駕駛行列者，待完成受訓後即投入公共運輸服務。

台南市長黃偉哲、勞工局局長王鑫基及嘉義區監理所所長李輝宏也特別到場，現場氣氛熱絡，前往參與徵才的民眾非常踴躍；嘉義區監理所所長李輝宏表示，「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案」，透過攬才、育才、留才三管齊下，期望有效解決大客車駕駛缺員問題。包含了職業大客駕照駕駛訓練費用（10000～14200元）及訓練期間生活費（23100元／月）等育才費用；此外，任職滿6個月後另再加發30000元之留才獎勵金，補助金額最高達新台幣9萬元，條件比以往還要優渥。



徵才活動至中午12時結束，據台南監理站統計，共有200多位有意求職的民眾前來參加，並有20多人次填寫資料加入客運駕駛行列，後續將由客運業者針對資料進行聯繫作業，期能持續協助當地客運業者補足人力缺口、健全公共運輸環境。安薪就業補助方案受理申請期間至109年底止，歡迎符合補助資格民眾，為自己或周遭親友創造多利又幸福的就業機會！