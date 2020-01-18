玩到喪志了？學測國文作文「玩具」　要考生寫出成長歷程

▲學測國文作文。（圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

大學學測今（18日）第2天下午國文作文考科主題「玩具」。高中教師認為，今年試題兼容知性與情意，取材能切合考生成長與生活經驗，並藉由各題寫作任務，引導考生反思個人經驗、抒發感受。也因皆與考生生活經驗相連結，題目易於明瞭、發想，並產生共鳴，難度估「中間偏易」不難發揮。

大考中心指出，國文作文應到人數133,307人，實到130,568人，2739 人缺考。大考中心副主任黃璀娟指出，國寫過去題目以圖表，這次以文字，2大題都就其寫作主題提供二元觀點，引導考生據題思辨，敘寫個人意見或內心感受。取材切合成長經驗與生活情境，期盼考生能留心週遭事物與現象，並藉以反思個人的生命態度與價值取向

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圍內高中教師分析，今年國寫取材生活化、考點靈活化和2題所測各有偏重。生活化部分，一方面希望藉由對考生而言較有親切感的題材來減輕緊張感，一方面鼓勵考生多留意身邊的問題與現象,經由觀察、了解、歸納後，能提出個人看法與意見。

▲學測國文作文試題。（圖／記者許展溢攝）

老師分析國寫第1大題藉「玩具」連結現代生活與文化層面，引導考生就個人成長經驗，寫出理性分析後的看法，就試題取材而言，今年的取材改以文字為線索，希望考生從張盈塑（物體系:玩具的文化分析〉的文本檢索訊息,先於問題(一)「說明積木誕生的背景因索」再於問題(二)就個人成長經驗說明玩具對自己而言是偏向「玩物喪志」或「玩物養志」。

老師說，過去2年第1題都以圖表為素材，可能引發「側重知性能力考察的試題有其特定模式」的誤解，事質上，素材型態無論是圖表或文字，篇章無論是取材自詩歌或說理文字，或多或少都需要知性的判讀能力，也都可以被賦予偏重知性判讀或情意抒發的寫作任務。

第2大題以甲、乙兩則文本互為對照，老師指出，甲文為蘇輯的《臨江仙》詞作，蘇軾面對夜關風南的氛圈，興發「小舟從此逝」的出世懷想，乙文摘錄自陳列《地上歲月·山中書》，作者從山居中的恬靜興發個人對紅塵的人世眷戀，體認「人間是我的根本用情處」。文本古今並舉，人們對於出世或人世的懷想，不同的際遇與不同的年齡階段都可以有各自的揣想。

考點靈活化部分，老師認為，考點著重在檢核考生能否清晰、具體並扼要的描述事實，同時希望考生從成長經驗中接觸過的玩具為發想點，思索自己的經驗較偏向「玩物喪志」或「玩物養志」，藉由「玩具」這個題材引發考生分析自己的成長歷程，自己怎麼區分「喪志」或「養志」？玩物讓自己養了什麼？喪了什麼？不只是介紹自己成長經驗中玩過的玩具，考生同時要說明、分析這個玩具對自己生活帶來的影響。

▲大考中心講解國文作文。（圖／記者許展溢攝）



老師也提2題所測各有偏重，今年學測的「國語文寫作能力測驗」仍依循前2年的題型配置，第1題偏重測試考生的知性統整判斷能力。第2題偏重測試考生的情意感受抒發能力。

試考生認為，整體取材文章能引起共鳴，且內容清楚易懂也易發想。題型與以往無太大差異，同樣希望學生在有限的篇幅下，能理性剖析同時也能感性發揮，多要求述寫個人主觀經驗。以玩具是「玩物養志」或是「玩物喪志」之題目為例，若考生能依據個人經驗清楚立論或敘述，無論正反立場都有可得高分的關鍵。