試務人員關13天辛苦了！出闈燦笑排隊拿手機…狗狗興奮跳現場嗨翻

▲試務人員出闈看到小狗狗興奮直呼好可愛。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

大學學測今（18日）進入第2天，考生還正在努力最後一科自然。下午4點整試務人員先拖著行李出闈。大考中心主任張茂桂隨後也和出闈人員一起舉行說明會笑說，這次大家共關了13天，不見天日，度過沒有手機，還要忍受拉肚子的可能，真的辛苦了。

還沒到出闈時間，所有大考中心同仁就先守在門外，時間一到，大家準時狂拍手，向一一走出來的試務人員說恭喜，中心裡還有小狗狗蹦蹦跳跳，關在裡面13天的所有人看到直說好可愛，接著排隊拿回手機。

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▲▼大學學測試務人員出闈。（圖／記者許展溢攝）



入圍老師們也先分享這次學測重點。新店高中陳正昌說，地球科學科題目難易度容易掌握，不會太困難，題型都是情境入題，跟考生生活息息相關。師大附中老師林峻緯表示，生物科有滿多試題以生活現象為題材，著重課堂所學，結合生活經驗，還有圖表判讀、分析和閱讀理解。雄中林威志老師表示，化學科都是基本概念理解，難易度適中。台中一中老師楊憲忠指出，這次物理難易度中等偏易，題目以基礎觀念題為主。

北一女老師徐千惠表示，國文科今年整體重「引導」，非常讓考生重視到閱讀理解重要，不死背而得分。花蓮高中老師徐清雲說，歷史科內容取材豐富多元，從1935年時代雜誌及當時諺語、藝術等多項作品都納入考題，顯示出歷史科教學無法再以課本為主，還要對生活、社會環境有觀察思辨能力，這也是未來趨勢。

台南一中老師謝承霖指出，地理科維持以往特性情境入題大量圖表顯示地理科重視的是概念跟圖表技能活用不是死背。西苑高中老師黃于芯說，公民科是所有科目最接地氣的，但也很多學生說是最難的。張茂桂特別提，高中教學現場過去公民是被當成備課，但現在已不是，和自然科一樣有很多情境結合，跟生活相關和思考方式。

試考生台大法律系林郁軒分享社會科，其中地理，大部分都是圖表，引發不同想法。台大經濟系張育瑄說，國文整份試卷不刁鑽，國寫也沒很難。中國醫醫學系陳柏融表示，自然科很多都是以生活素材切入，難易度適中具有鑑別度，文字多可以考驗考生解題耐心。陽明大學醫學系鄭維提到數學、英文，數學考驗學生思考多面向能力，英文取材包羅萬象文章，很有趣，拿高分關鍵在作文。

▲▼大學學測出闈記者會。（圖／記者許展溢攝）



張茂桂最後也跟所有人抱歉，大家為了這次學測都錯過了1月11的投票，現場笑聲不斷。另外，考生注意，考完好好放假外，大考中心會在2月24日公布成績及統計資料。2月25日寄發成績單。如要申請成績複查，則要在2月25日至3月2日提出。