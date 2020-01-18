學測自然「豆漿製作過程」入題　試考生讚有創新、趣味性

▲2天的大學學測終於結束了。（圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

大學學測今（18日）第2天，最後一科自然結束，試考生認為，深具創新性與趣味性，結合2019年諾貝爾化學獎時事題，其中物理科則著重觀念運用、圖表分析，整體難易度「適中」。大考中心則說明，題目引用生活素材，結合學科知識。

自然科應到103,319人，實到99,902人，3295人缺考。大考中心說明，該科引用生活素材，結合學科知識，以第25題白熾燈泡、省電燈泡、LED燈泡的比較（物理），第32題豆漿製作過程與純化技術（化學）。另外，提供圖表訊息，重視理解分析與整合能力，如第19、20題地震災害與海嘯的傳播（地科），第55題人口成長趨勢圖（生物），還有設計實驗情境，著重器材使用方式，和搭配跨科議題，著重跨科整合及融會貫通，如第67題判別短文的謬誤之處（化學+生物+地科）。

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入圍老師分析，物理部分總題數17題，以基礎觀念題為主，與以往相同，牽涉到計算的題數為6題，其中第49題，學生需要先了解能量轉換過程，再根據題目給定的物理量，列出方程式後進行計算。試題取材多元化、生活化，由於過去物理科常被詬病，學生學了後，無法應用於生活中，但這次讓學生覺得科學不再冷冰冰，只存在於課本或考試，是可藉課堂所學知識，用於解決生活中問題。

▲大考中心提到，自然科搭配跨科議題，著重跨科整合及融會貫通。（圖／記者許展溢攝）



試考生認為，自然科多以生活素材切入，綜合科普文章、科學史發展以及圖表資訊判讀，命題取材變化靈活且符合素養導向，甚至結合時事新聞，以2019年諾貝爾化學獎的研究做為題幹素材。試考生表示，本次考題字數與圖表數量較去年減少，部分試題題幹敘述文字量大，若能確實掌握解題線索並有效整理分析，就可歸納出解題所需資訊。綜合題以電作為命題主軸，涵蓋閃電現象、動作電位、腦電波運用與電能轉換等多重面向，命題新穎、多元，題幹段落資訊廣泛、應用程度大，且結合現今生活時事討論議題，深具創新性與趣味性。

至於試題內容著重面向？試考生說，物理科著重觀念運用及其圖表綜合分析能力。以單選第3題及第5題為例，分別測驗近日點、遠日點行星繞行太陽的速度方向、量值之實際情況等觀測結果。化學科以實驗操作與化學反應作為命題主軸，強化學生實作理解能力，了解實驗器材用途與其原理。生物科重視數據結果判讀、分析。至於整卷試題難易度？試考生表示，難易度適中・第貳部分内容頗具鑑別度，題幹敘述與選項難度略微加深，需悉心考慮多重條件與系統化整理。