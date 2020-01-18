新春揮毫迎喜氣　玉井分局交安犯罪宣導作伙來

▲玉井警分局舉辦庚子金鼠迎新春-揮毫贈春聯活動，宣導2020年加強重要節日安全維護之重點工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

玉井警分局於18日上午9時至12時，結合玉井區公所在玉井果菜市場舉辦庚子金鼠迎新春-揮毫贈春聯活動，宣導2020年加強重要節日安全維護之重點工作。

2020年加強重要節日安全維護工作實施期程自1月16日22時起至30日24時止，為期15日，配合當前治安現況，以三大主軸－治安平穩、交通順暢、民眾安心為重點；加強犯罪預防宣導維護社會治安，維持交通安全順暢，回應民眾需求，強化警察維護治安之意志與決心。

活動中，現場員警除分送各類犯罪預防宣導文宣及宣導品，提醒民眾有關警方所提供之舉家外出巡邏及提、領款護鈔等為民服務外，也透過有獎徵答贈送精美小禮物的方式，增加與民眾互動，加深參與民眾對「反詐騙165專線」及「假冒公務機關詐騙」、「ATM解除分期付款」等詐騙集團常用手法的印象，達成預防犯罪的目的。





玉井分局楊分局長青垂表示，2020年加強重要節日安全維護工作主軸為治安平穩：配合政府施政重點及治安現況採取「犯罪預防、偵防並重」，並置重點於防竊、防搶、防詐騙宣導、取締職業賭場及維護金融機構安全等工作。交通順暢：採機動、彈性與即時交通疏導為手段，於交通樞紐及高事故路段，加強稽查及防制作為，降低事故肇事率。民眾安心：立即回應民眾需求之同理心與熱忱，結合民力，「協助民眾（含外僑）舉家外出住居安全維護」、「設置機動派出所」、「幫助失蹤人口返家團圓」及「結合民力服務社區」等服務事項，讓民眾感受警察貼心服務，其最大的目的是要讓民眾安安心心的過好年。

玉井警分局更呼籲市民多留意身旁可疑人、事、物，如有發現居家周邊環境影響治安之可疑情事，請立即撥打110報警，共同維護社會治安。