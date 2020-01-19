年節喜氣贈春「廉」　斗六公所政風室創意舞墨

▲斗六市公所政風室結合2020茂谷柑節辦理「群童舞墨，廉贈春聯」揮毫活動，「廉」節喜氣，洋溢歡樂之氣氛，使廉政反貪觀念能深入群眾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

迎接2020庚子年的到來，斗六市公所政風室結合2020茂谷柑節辦理「群童舞墨，廉贈春聯」揮毫活動，邀請雲林縣真味書屋10位小書法家現場揮毫書寫春聯贈送給民眾，小朋友們身著喜氣的衣服，拿著比自己手臂還要長的春聯毛筆，透過免費贈送春聯的活動迎接新年，也將廉政元素融入春聯，達到擴大宣導成效。

活動現場氣氛熱絡，小朋友在春聯上盡情揮灑吉祥字句，書寫出獨一無二的春聯，排隊索取春聯的人潮也絡繹不絕。政風室希望配合民俗節慶活動的過程，讓學書法的孩子們參與傳統文化活動，留下美好的回憶，並帶給鄉親朋友們「廉」節喜氣，洋溢歡樂之氣氛，使廉政反貪觀念能深入群眾，廣植社會人心，在滿滿的墨香年味之中，迎接新年。

真味書屋指導老師沈耿香表示，書法是我國固有國粹，也是重要的文化遺產，具有濃厚的東方色彩，是漢文化中最雅緻的書寫藝術，孩子的書法作品質樸天真，非常簡雅耐看，很高興斗六市公所有這個機會讓孩子們親身體驗，也希望民眾喜歡。

斗六市公所政風室主任李思賢說，春聯融合了書法藝術與文化內涵，是傳承千年文化的藝術，今天邀請蒞臨揮毫的非赫赫有名的大師，而是真味書屋國小的學童，這群小小書法家們，各個都曾經參加全國性大大小小各項書法比賽，南征北討、身經百戰，成績也都名列前茅，所書寫的春聯作品，一點都不輸給成年書法家。

▲▼小書法家現場揮毫書寫春聯贈送給民眾，每個小朋友手拿著比自己手臂還要長的春聯毛筆，認真的在春聯紙上書寫著迎春吉祥語。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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