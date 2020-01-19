歲末年終迎新春　黃偉哲陪青少年健康放寒假！

▲台南市警局主辦的2020年「迎春走馬瀨 反毒GO GO GO」烤肉活動在走馬瀨農場舉行，市長黃偉哲及警察局長周幼偉與青少年同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局主辦的2020年「迎春走馬瀨 反毒GO GO GO」烤肉活動於19日（星期日）在走馬瀨農場舉行，11時10分由市長黃偉哲及警察局長周幼偉共同主持開幕。

台南市長黃偉哲說，很開心能夠來到走馬瀨農場，來參加由台南市警察局以及許多單位共同合辦的這個反毒走馬瀨這個假期GO GO GO，這個其實坦白講，反毒議題在台灣不是新鮮的議題，反毒的毒品人口也一直在持續下降，如何在這場反毒的戰爭中能夠打贏勝仗，這是大家面臨的嚴肅課題，那當然最重要面臨這個前線不斷往後退的情形，就是毒品人口越來越下降的情形下，我們就必須從這個年輕人，從少年人，從大學、高中、國中一直拉到國小，我們都必須要去做宣導，希望能夠讓這些年輕的朋友們，不要在他人生才剛開始的時候就碰到毒品，就墜入毒品的深淵。

黃偉哲說，即便很多長輩們苦口婆心的在勸，那我們也希望除了苦口婆心之外，除了法律的嚴厲制裁之外，也希望能夠舉辦多種的活動，能夠讓這個我們同學能夠產生興趣，進而能夠把這些長輩的話聽進去，這是很重要要，要不然如果讓人家覺得老師老生常談啦，老是這樣的話，效果是不大的。所以藉著一些輕鬆的活動，烤烤肉吃吃喝喝，然後能夠讓大家對毒品有所警覺，毒品、詐騙以及黑幫一直是我們治安的頭號敵人，這些我們一定要竭盡所能，不管是蘿蔔或是棍子，我們都要同時來施展，才能夠在這反毒戰爭、反黑戰爭以及反詐戰爭中間，能夠有一線的希望。



活動邀請台南地院少年調查保護室主任江金忠、台南市學生校外生活輔導會軍訓副督導王美玲、衛生局毒品防制中心股長吳秀琴、財團法人台灣更生保護會台南分會主任委員宋俊明等人參加，黃偉哲市長並帶領大家，宣誓台南市打贏毒品戰爭的決心！

歲末年終之際，一向關懷青少年的台南市警局，特別選在走馬瀨農場，辦理溫馨的烤肉活動，邀請台南地方法院少年調查保護室、世界展望會、台南家扶中心、陽光真愛青少年關懷協會等單位共同餐與，受邀人數約350餘人，總人數約450人，全都免費入園，烤肉及交通接駁費用亦全由警察局提供，讓大家輕鬆自在參加這場熱鬧的「烤肉趴」。

本次活動，主辦單位為了讓大家吃的開心，特別精心挑選了烤肉食材，以及水果、飲料、薑茶等，讓受邀參加貴賓一同感受有溫度的幸福。會場一旁還設有反毒宣導專區，讓同學認識毒品的可怕。

開幕典禮前，警察局的犯罪預防宣導團當然要先「工商服務」一下，先來一段「反毒小學堂」，以輕鬆有趣的方式讓同學了解毒品危害的嚴重性以及新興毒品辨識技巧，並邀請臺下同學演出吸食毒品後的症狀，透過肢體的表演解說，加深同學印象，讓大家增加警覺心，讓宣導效果發揮最大效益。

典禮正式開始，首先由永仁國中慈輝班帶來精采的「醒獅迎春」表演，為整個活動揭開序幕。黃市長致詞時表示，新興毒品多半都會偽裝成常見的食品包裝，成為現今校園及社會治安上的隱憂，希望透過今日的活動，傳遞本市府「反毒」的理念。

台南市警局長周幼偉表示，警察局每年寒假期間，都會舉辦青少年休閒活動，鼓勵少年朋友們走向戶外。警察局為防制毒品入侵校園，首重讓大家辨識新興毒品及教導大家辨識新興毒品的小訣竅，然而面對現今複雜的社會環境，也建議家長多多關心子女，才是最好的防制方式。