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遠百信義揪聲林之王歡慶開幕！艾薇連唱3首嗨翻粉絲　屁孩跳進人潮大唱饒舌

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▲▼遠百信義,A13,信義區,聲林之王,艾薇,屁孩,新春。（圖／翻攝自影片）

▲遠百信義A13正式開幕，邀請《聲林之王》的選手們熱情開唱。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

台北天氣冷颼颼，但怎樣都抵擋不了大家想逛街掃貨以及追偶像聽歌的心！百貨林立的台北信義區，去年聖誕終於迎來「遠百信義A13」試營運，超驚喜的玻璃光廊復古老街、全台首家樂高授權專賣店，以及網羅自全球的時尚潮牌，都讓所有人眼睛一亮，不僅成為近來最新的潮流話題，更成為百貨戰區中最夯的購物熱點。

經過3週試營運的「遠百信義A13」也正式於1/19（日）開幕，這段期間不僅創下超過百萬人次進館、網路上也創造3百萬以上瀏覽人次的網路聲量，而4樓以大稻埕為發想的復古老街，更是超過百萬人次拍照上傳。之前搶在試營運走逛過的人，正式開幕後再來，將會感受到更全面、更完整的購物體驗，因為視覺氛圍都升級的全新頂級威秀影城《MUVIE CINEMAS》，以及聚集火鍋、燒肉、酒吧等美食並營業到凌晨的深夜食堂都已正式到位，再度引爆信義區的百貨戰火。

▲▼遠百信義試營運首日。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼全台第一家樂高授權專賣店。（圖／記者黃克翔攝）

▲遠百信義A13以高度差異化的服務設施再次點燃信義區百貨戰火，舉凡全台首家樂高授權專賣店、復古老街設計、營業到凌晨的深夜食堂等，都是讓消費者為之驚豔的全新亮點。（圖／資料照）

開幕日正接近農曆春節，遠百信義也特別在迎接金鼠年的最後一個週末，邀請同樣創下網路極高聲量的金鐘綜藝節目《聲林之王》選手——第二季冠軍艾薇和新生代饒舌歌手屁孩，來到現場熱情開唱！活動一開始主持人孫沛就興奮到不行，直呼「遠百信義A13」真的為購物體驗帶來截然不同的感受，讓她驚豔的不只是彷彿古色古香大稻埕的美食街，走逛6、7樓更發現，過去要在網路代購的潮牌，如今在這裡就能買到，直接不囉唆，馬上cue正在看直播的網友「看完直播一定要馬上來這裡逛逛」，而守在現場的民眾，不僅可以與歌手近距離接觸，聽完音樂就能直接走進「遠百信義A13」，吃吃輕食、喝杯咖啡，甚至來場頂級奢華、聲歷其境的劇院體驗。

在現場民眾的尖叫呼喚下，在第二季《聲林》拿下第四名成績的屁孩首先衝到台上，看到冷風中還是來逛百貨、聽歌的粉絲，不禁大開暖男模式說，「今天我的歌可以讓大家跳一跳，暖一下。」但下一秒又說自己好想逛樂高，「因為我超愛玩具，而且這裡有很多別的地方沒有賣的場景組，等下唱完歌我就要去逛。」想shopping的心完全沒在客氣。接著他帶來在《她gucci的時候眼淚總是prada prada的dior》以及收錄在新專輯的《主打歌》，瞬間炒熱現場氣氛，唱到《陷阱妹》時，更跳進人潮裡揪粉絲嗨唱，台下破表的熱度，讓下午的「遠百信義A13」也有濃濃夜店魅力。

▲▼遠百信義,A13,信義區,聲林之王,艾薇,屁孩,新春。（圖／翻攝自影片）

▲▼遠百信義,A13,信義區,聲林之王,艾薇,屁孩,新春。（圖／翻攝自影片）

▲活力滿滿的屁孩滿場跑，不僅隔著櫥窗跟百貨消費者說Hi，更直接跳入人群中，大唱他的招牌歌曲。

超用力唱完三首歌的屁孩，雖然流得滿身汗，還是熱情邀請粉絲合照，現場看到帶新專輯的民眾，更是讓屁孩開心的說，「這個要馬上處理一下！」與粉絲在臺上玩起多連拍後，屁孩更趴在地上幫粉絲簽名，意外展現他痞痞形象背後的超誠懇態度。

▲▼遠百信義,A13,信義區,聲林之王,艾薇,屁孩,新春。（圖／翻攝自影片）

▲▼遠百信義,A13,信義區,聲林之王,艾薇,屁孩,新春。（圖／翻攝自影片）

▲有著超痞形象的屁孩，與粉絲互動卻是十足暖心。

不只以獨家、高度差異化的服務設施專寵每個來客，百貨正式開幕日也邀請擁有明亮聲線的《聲林》第二季冠軍艾薇來到現場，與近來網路聲量屢創新高的「遠百信義A13」一起唱出令人難忘的爆發力！果不其然，艾薇剛走上臺就引起超嗨尖叫聲，第一首歌《Sweet Dreams》帶著所有粉絲回到《聲林》回憶，唱畢受訪時，在主持人孫沛詢問下，更是大方清唱起新歌，讓台下與看直播的民眾如癡如醉，最後更演唱沒有在《聲林》唱過的《光年之外》與《我管你》，以收放自如的聲線與嗓音，和訪問時傻大姐的超反差萌形象，瞬間擄獲所有人的心。

▲▼遠百信義,A13,信義區,聲林之王,艾薇,屁孩,新春。（圖／翻攝自影片）

▲▼遠百信義,A13,信義區,聲林之王,艾薇,屁孩,新春。（圖／翻攝自影片）

▲艾薇為走逛遠百信義A13的遊客與粉絲接連帶來3首歌，更揪粉絲大唱《光年之外》。

舞台魅力極佳的艾薇在演唱時也沒閒著，不僅走下台跟小小粉絲拉手互動，還cue粉絲幫她唱主key。最後邀請五位幸運民眾上台合照時，更讓人發現艾薇粉絲的年齡層之廣，從小小孩、年輕學生到媽媽，全部囊括。

▲▼遠百信義,A13,信義區,聲林之王,艾薇,屁孩,新春。（圖／翻攝自影片）

▲▼遠百信義,A13,信義區,聲林之王,艾薇,屁孩,新春。（圖／翻攝自影片）

▲與小小粉絲合照的艾薇，差點因為小男生告白的童言童語笑到跌倒。

來自大馬、第一次來到「遠百信義A13」的她，在看到室內復古老街的紅燈籠時，也超High直說，「從外面看就覺得燈籠超美的～我從來沒有看過！」掩飾不了想衝進百貨大逛特逛的心，讓主持人孫沛也在一旁鼓噪，「進駐在這裡的餐廳，每間都把原有的規格拉得更高喔。」不只用美食狂撩艾薇，更撩到不少正在看直播、喜歡吃美食的網友，在直播與分享的底下狂刷一排「好羨慕台北人喔……」、「想去遠百信義吃起來」，可以想見在隨之而來的春節連假，「遠百信義A13」將被許多人排上夢想踩點清單。

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