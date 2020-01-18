高鐵第6億乘客出爐！　南港→左營幸運票號揭曉「一年爽搭都免費」

▲高鐵公司舉辦「六億搭乘，好事加乘」活動。（圖／高鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵旅運量突破6億人次大關！高鐵公司表示，第6億名旅客是於17日晚上19時6分在南港站購票（票號01-202-0017-0628），將可獲得「一年無限搭乘年票」，全年不限區間、無限搭乘台灣高鐵；第6億前後1名及2名購票的旅客，也可獲得高鐵假期雙人遊。獲獎旅客須儘速與高鐵公司聯繫兌獎。

高鐵公司表示，第5億9999萬9999名及第6億名旅客，都是17日當天晚間搭乘自由座，分別在台中站、南港站購票，並搭車前往彰化站及左營站。第6億01名旅客是由左營站售出的回數票旅客，17日當天由板橋搭車至左營。第5億9999萬9998名及第6億02名旅客的車票則均由台北站售出。

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為慶祝旅運量破新高，高鐵公司舉辦「六億搭乘，好事加乘」活動，只要猜中第6億名旅客的進站車站者，或遊戲分數最高者，均可獲得高鐵標準車廂免費搭乘票，名額116名。分享「六億搭乘，好事加乘」活動網站者，可獲得高鐵標準車廂半價乘車票，名額300名。得獎名單將於2月7日公布於活動網站。

▲高鐵公司舉辦「六億搭乘，好事加乘」活動。（圖／高鐵提供）

而第6億名旅客可獲得「一年無限搭乘年票」，全年不限區間、無限搭乘台灣高鐵；第6億前後1名旅客，可獲高鐵假期商務車廂自由行雙人遊；第6億前後2名旅客，可獲高鐵假期商務車廂豐富行雙人遊。

高鐵公司表示，自2007年1月5日通車營運以來，歷時約3年又7個月首度突破1億人次大關，隨後因旅客及社會大眾持續支持，每次破億人數時間持續縮短，截至昨（17）日，累計旅運人次已有6億零5萬餘人次。

高鐵公司指出，本次突破6億大關，距離2018年7月23日突破5億人次，歷時僅約1年又6個月。統計2019年全年旅運達6741萬餘人次，較2018年增加約5.4％，每日平均運量亦攀升至18萬4千餘人次，持續穩定成長。

▲高鐵第六億名幸運兒出爐，圖為慶祝活動細節一覽表。（圖／高鐵提供）