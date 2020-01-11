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為投票擠破頭！近30萬人搭高鐵回家破新高⋯交通部「派軍機助返鄉」

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▲▼林佳龍投票。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲林佳龍一早就出門投票。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者李宜秦／台北報導

距離投票截止時間僅剩一小時，多數民眾都已完成投票。交通部指出，昨晚開始進入運輸高峰，高鐵、台鐵班班客滿，高鐵昨日旅運人次為營運以來第五高，南下搭乘人次達18萬人破新高，台鐵今日上午南下運量則較平時假日增加一成。交通部也啟動軍機，協助離島居民返鄉。

今日是投票日，許多民眾選擇在昨晚、今早返鄉投票，高鐵昨日整天南下列車都是熱銷車次，車票幾乎搶購一空，今早國道也湧入車流，國5整條時速都不到40公里，可見投票狀況踴躍。

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▲▼返鄉投票旅客。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼返鄉投票旅客。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼返鄉投票旅客。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼返鄉投票旅客。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲返鄉投票旅客。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

交通部長林佳龍今早也完成投票，他指出，昨天開始進入輸運高峰，高鐵、台鐵都班班客滿。高鐵昨日整天旅運人次29萬8667人次，是營運以來第五高，南下搭乘人次18萬604人次，則是營運以來新高，是相當可觀的數字。

而台鐵今天上午南下運量比平時周六高出一成，疏運量也相當龐大。航運部分台北往金門、高雄往澎湖候位旅客較多，交通部啟動應變計畫，協調軍機協助輸運返鄉旅客。

林佳龍表示，高速公路台北、桃園、彰化等瓶頸路段，加強指揮之外，也呼籲用路人可利用「高速公路1968app」提供的替代道路。明天收假，預估會有許多返回工作崗位的乘客，要備戰另一波高峰，呼籲旅客們別忘了給交通夥伴一個肯定的微笑。

▲▼台鐵,月台,投票,返鄉。（圖／台鐵局提供）

▲▼台鐵,月台,投票,返鄉。（圖／台鐵局提供）

▲▼台鐵,月台,投票,返鄉。（圖／台鐵局提供）

▲今日下午台鐵車站人潮消退。（圖／台鐵局提供）

▲▼客運站大排長龍。（圖／網友Maggie Chien提供）

▲客運站大排長龍。（圖／網友Maggie Chien提供）

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