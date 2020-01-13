高鐵搭起來！「第6億名幸運兒」最近會誕生　留票根拿無限搭乘年票

▲高鐵預估近日運量就會突破6億人次大關，將送第6億名幸運兒一年無限搭乘年票。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

高鐵總旅運突破6億人次，進入倒數！根據高鐵統計，自2007年1月5日通車營運以來，截至昨（12）日，累計已售出5億9908萬餘張票，預計數日內累計售出張數就可突破6億人次大關，第6億名幸運兒可獲一年無限搭乘年票。

為慶祝高鐵總旅運即將突破6億人次，高鐵推出「六億搭乘 好事加乘」歡慶活動，第6億名旅客將可獲得「一年無限搭乘年票」，全年不限區間、無限搭乘高鐵。

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▲高鐵提醒，近日購買實體車票旅客，務必把票根留起來。（圖／記者賴文萱攝）

而前、後一名購票的旅客，高鐵將贈送「高鐵假期商務車廂自由行雙人遊」，前、後二名購票的旅客，則可獲贈「高鐵假期商務車廂豐富行雙人遊」。

高鐵表示，第6億人次旅客產生後，將於「六億搭乘 好事加乘」活動網站「乘客票號兌獎區」公布相關資訊，敬請民眾留意公告，主動與高鐵公司聯繫兌獎，TGo會員或持定期票、回數票的旅客如獲獎，高鐵將另派專人聯絡；信用卡付款旅客由發卡銀行通知中獎。

高鐵呼籲近期購票乘客，如購買實體車票請務必保留票根，如為其他電子票證請多加留意活動網站的「乘客票號兌獎區」。