快訊／劉家昌宣布籌組「中國臺灣反共黨」：四面環海的島經得起打嗎？

▲資深音樂人劉家昌。（資料照／記者徐文彬攝）

記者柯沛辰／台北報導

資深音樂人劉家昌17日晚間宣布，現在總統蔡英文已經勝選，兩岸隨時會開戰，有鑑於共產黨的拖、國民黨的爛、民進黨的騙，台灣最後一定躲不過戰爭，因此他將籌組「中國臺灣反共黨」，為兩岸謀求永遠的和平。

劉家昌臉書全文：

蔡總統終於說實話了。

對英國媒體發表兩岸隨時有戰爭，

她準備好了，要中國付出很大的代價。



蔡總統選前為什麼不說妳當選會帶來戰爭呢？

一個三軍統率訓練的憲兵，

左右不分能上戰場嗎？

妳打算讓你口中勇敢的台灣GENNA孩子犧牲打仗嗎？

一個四面環海的島經得起打嗎？



記得幾年前一次颱風，

吹倒兩個電線桿，

整個台灣癱瘓了。

這個時代還需要飛彈嗎？

幾架無人機多撞幾個電缐桿，戰爭就結束了，

還有612萬人不願死在妳的政治目地上。



我不從政、不從商、無黨無派，只是為中華民國説出實話，

看到臉書的留言，妳的網軍叫我滾出台灣。

我來台灣他們還沒出生，

兩次國難，

退出聯合國、中美斷交，

我親眼目睹台灣人在外國領舘前，

排了上公里的長隊，要簽証逃跑。

我是美國公民，也是中華民國國民。

我選擇堅守在台灣與中華民國共存亡。

退出聯合國，我寫了梅花。

中美斷交，寫了中華民國頌。

都凝聚大家的愛國心，團結堅守在台灣。

我非但沒回美國，還在台灣當了兵。



在台灣創作近三千首歌曲遍及全世界，

在沒版權的台灣竟買不起一幢房子，也沒有健保卡，

誰在台灣發財？

紅遍世界，空有虛名而已，太噁心。

自問在台近三十年裡，

我為國家社會盡力了。



今天你們幾個在台灣出生，

台灣就是你的，太霸道。

趕我滾出台灣，天理不容。

當年一群閩南人到了台灣，

多數趕少數，把原住民趕到山地，霸佔台灣 。

中國的閩南話又被你們霸佔成台語，毫不尊重著作權。

只剩下你們漫駡我用的中文，還沒變成台文而已。

只因為你在這出生就偷搶霸佔都是合理的，

什麼都是你的，竟趕我滾，

從沒見過又偷又搶還理直氣壯，欺人太甚。



世代交替，天經地義。

但要交給正常的人，

不能交給一群欺宗滅袓、強詞奪理，仗勢欺人來接 ，



只用一個廉價的栽贓。

隨時給六百萬愛好和平、堅持中華民國的人載舔共紅帽子，

幾十年來台獨用同様的方法，

分裂社會、人民對立、恐懼痛苦的日子該解決了。

尊重你們的信仰，但不認同你們邪惡的手段。



老共光說不練，幾十年説同樣他自己想說的話。

反而縱容台獨的成長，

人生總共有幾十年，

不能再拖繼續被凌虐了。



共產黨的拖，

國民黨的爛，

民進黨的騙，

最後躲不過一場戰爭，

為了永久的和平，

該解決了，不能再讓三個政黨玩弄。



我籌劃組政黨。

黨名叫「中國臺灣反共黨」，

凡是心向中華民國的朋友，

認同的話請留言鼓勵。

要駡我的也別客氣。來吧！