《流星花園》道明寺的家沒了！劉家昌汐止千坪豪宅拆除如氣爆　曾列十大鬼屋

▲施工過程中未控制好，導致房屋部分碎塊傾倒在馬路上。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

偶像劇《流星花園》拍攝地、資深音樂人劉家昌的昔日汐止千坪豪宅，2日拆除時不慎全倒，嚇壞附近民眾，驚呼如「氣爆」。其實這間豪宅後來人去樓空，還被網友票選為「全台十大鬼屋」之一，有許多繪聲繪影的傳聞。曾探險過的網友形容，裡頭許多地方非常沉悶，「就像空氣是有重量的。」

汐止分局員警指出，2日一早房屋所有權人請怪手至現場拆除；但拆除人員於施工過程中未控制好，導致房屋部分碎塊傾倒在馬路上，造成路面受阻，所幸現場無人員傷亡。警方說，為避免發生意外，派員在現場實施交管，並經現場人員協助排除其障礙物後，於下午3時50分許單線雙向通行，無壅塞情形。

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▼「道明寺的家」如今已成追憶。（圖／東森新聞）

其實這間劉家昌位於汐萬路三段的豪宅可是大有來頭，除了十分富麗堂皇、占地2000多坪，還是當時紅透半天的《流星花園》主角道明寺住家，他和杉菜還在此甜蜜接吻。

劉家昌在2000年總統大選，也曾在豪宅宴請連戰和連方瑀，之後捲入黨產風暴，據傳用3億元賣給國民黨。之後人去樓空、疏於管理成為廢墟，讓許多民眾到此探險，甚至傳出靈異傳聞。

「鬼故事夜遊團」臉書粉專團長清源曾表示，這是很典型廢墟，裡頭很多地方都非常沉悶，「那個沉悶不是心裡上的沉悶，就像空氣是有重量的。」對此，劉家昌的前妻甄珍曾透過秘書回應，過去她常和兒子劉子千待在房子裡，從沒遇過任何靈異事件。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▲▼劉家昌2000年總統大選曾在豪宅宴請連戰和連方瑀，可見藝人白冰冰也受邀出席。（圖／東森新聞）

▲▼豪宅人去樓空成廢墟，如今已夷為平地。（圖／東森新聞）

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