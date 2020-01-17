經典再現！台鐵「御風號蒸汽火車模型」　1/18起限量200台開賣

▲台鐵蒸汽火車模型明起販售。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

鐵道迷看過來！交通部台鐵局表示，2000年推出的1：33比例「御風號蒸汽火車模型」，備受鐵道迷好評，時隔20年後特別規劃於今年再度上市，且不調整售價，每組3.5萬元，全台限量200台，明（18）日上午10點起於4處開放購買。

台鐵局表示，清光緒13年，台灣巡撫劉銘傳報奏朝廷奉准修建鐵路，創辦商務，於成立商務局後即分別向英、德兩國訂購鐵軌、鐵橋及機車、客貨車等鐵道設備。為應工程上之所需，由德國HOHENZOLLEAN機車製造廠於1887年承造，1888年運抵台灣後即命名為「御風」及「騰雲」。當年，劉銘傳以血與汗所築成的鐵路，為今日台灣奠定繁榮的基石。

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為紀念歷史，台鐵局於2000年推出由日本傳統手工藝師傅精心製作的1：33比例「御風號蒸汽火車模型」，精緻呈現日本手工藝細膩、完美的特性，供收藏愛好者典藏鑑賞，蒙受好評，極富典藏價值。

台鐵局指出，為回饋鐵道迷，時隔20年後再度推出御風號蒸汽火車模型，且不調整售價，每組3.5萬元，全台限量200台，明日起於臺鐵夢工場旗艦店(台北車站1樓西3門)、臺鐵夢工場松山店(松山車站地下1樓西邊剪票口)、臺鐵夢工場南港店(南港車站地下2樓南出口往高鐵)、餐旅販賣部(台中車站)等4處販售。

▲台鐵蒸氣火車。（圖／台鐵提供）