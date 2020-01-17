台鐵津貼爭半年終於有譜！結婚生子比照公務員「補助2個月薪水」

▲台鐵部分員工雖為公務員，但目前無法享有軍公教福利。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局工作環境特殊，勞動條件嚴苛，許多年輕人才不願久留，造成人才流失。台鐵局去年5月底向交通部爭取，全體同仁比照軍公教生活津貼，包括結婚、生子補助2個月薪水等。台鐵企業工會表示，該案終於即將底定，預計最快20日前就會核定。

【16:43更新】

台鐵企業工會發布快訊表示，今日交通部派員與工會代表協商，針對津貼調整已有共識，包括子女教育以公立學校級別定額發給；結婚、生育補助2個月薪水；喪葬採台鐵局薪額表中間值計算定額發給。工會表示，盼該案可於2月1日起實施，以提振員工士氣。

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▲台鐵企業工會快訊。（圖／台鐵企業工會提供）

台鐵部分員工具有公務員資格，但礙於採資位制，無法享有軍公教福利，現由職福會給予生活津貼，包括結婚補助2000元、生育一胎2000元、子女教育每年2000元，無喪葬補助。

台鐵局為提升同仁福利，於去年5月底向交通部爭取比照軍公教生活津貼，依法規定，軍公教人員結婚與生育均可領2個月薪俸補助，父母及配偶、子女若死亡時，分別可領5個月與2個月薪俸補助。子女教育則是國中小補助500元、高中職最多補1萬8900元、大學最多補3萬5800元。

▲台鐵每日服務旅客人數極多。（圖／記者呂佳賢攝）

台鐵企業工會文宣組長吳長智表示，行政院已核定該案，預計20日前會有消息，他表示，台鐵福利差，結婚、生子津貼都比一般公務員少很多，其中結婚津貼最多可差到40倍，年輕員工只好轉任他職，以爭取更多薪資，他直言，為了養家活口就得離開台鐵，否則「死了都不能買棺材」。

吳長智指出，工會原訂20日要上街爭取津貼，如今終於傳出好消息，工會也將取消活動，他直言，其實津貼案一直都有在討論，只是選前消息曝光，被外界曲解為「政治買票」，案子才會遲遲無法底定。交通部官員證實，交通部長林佳龍確實已向行政院爭取到津貼，不過正式核定程序還在進行中。

另外台鐵局長張政源上任時也表示，會極力爭取調整台鐵全體同仁的薪資結構，吳長智說，該案確實有在討論精算中，不過如何調整還需商榷，他表示，工會認為不該「人人有獎」，應該針對主管、幹部、決策者等加薪，否則現行主管得負更大責任，卻拿不到實質薪水，導致沒人想升主管，而出現技術指導面斷層。

▲台鐵企業工會表示，調整生活津貼案近日就會底定。（圖／台鐵局提供）