歷史背景雷同！台鐵內灣站、日本若櫻站「載林木起家」　締結姊妹車站

▲台鐵局內灣車站今（16）日與日本若櫻鐵道若櫻站締結姊妹車站。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

為維持台日友好情誼，交通部台鐵局內灣車站今（16）日與日本若櫻鐵道若櫻站締結姊妹車站。台鐵局指出，內灣站與若櫻站過去都是以載送林木、煤礦等貨物為主，擁有相似的人文歷史，盼能藉此活絡台日互訪旅客人潮。

台鐵局表示，若櫻鐵道株式會社(以下簡稱若櫻鐵道)，位於日本鳥取縣（八頭町郡家站至若櫻町若櫻站沿線），若櫻線為1930年開通，除載客外亦提供運送木材等服務。

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▲內灣站、若櫻站過去均是以載送木材為主。（圖／台鐵局提供）

若櫻車站於1930年竣工，站內有許多設備保留開通當時樣貌，周遭古老街道氛圍及原始車站建物、手動式轉車台、流雪溝、供水塔等設施深具開通時的歷史風情。

而台鐵內灣車站，是位處台鐵三支線「內灣線」的終點站。建立於1951年9月11日，位於新竹縣橫山鄉內灣村，早年是以載送林木及煤礦等貨物為主的車站，並兼辦載客服務；隨著林木禁採政策及煤礦枯竭轉型以客運為主，近年則發展成為觀光型車站。

台鐵局內灣站及若櫻鐵道若櫻站，因相似的歷史人文風情締結為姐妹車站，希冀未來替台日雙方帶來活絡的觀光人潮。

▲台鐵局盼透過締結姊妹車站，活絡雙方互訪旅客人潮。（圖／台鐵局提供）