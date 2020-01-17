2大學生前後偷藏「禁品」上車　袖口蠕動被攔下

▲湖南有2名大學生在同天都企圖都帶倉鼠上火車。（圖／達志／示意圖）

實習記者曾筠淇／綜合報導

大學生在近日陸續放寒假，不少人會搭火車返鄉過年，在湖南湘潭有一名女大生也是如此，不過她明知不能帶倉鼠上車，卻還是塞進袖子，企圖蒙騙安檢，最後則被攔下；同天還有另名大學生也偷藏倉鼠，結果也被安檢查獲。警方對此表示，除導盲犬外的動物都不能上車，如要攜帶，可以透過託運的方式運送小動物。

據陸媒《瀟湘晨報網》報導，1月13日，湖南湘潭共有2名大學生因企圖偷帶寵物上車而被安檢攔下。當日下午約4時30分，一名22歲的女大生在火車站前徘徊，且眼神詭異，進而引起安檢注意，她在通過安檢時，被發現袖口竟有「東西」在蠕動。

這名女大生袖口所藏的是男朋友送的「倉鼠」，她解釋道，因為自己非常喜歡這個禮物，且怕倉鼠死掉，所以雖然知道不能攜帶寵物上車，也只好透過這個方式來企圖躲過安檢。

當天下午5時56分左右，又有一名19歲的大學生也同樣打算帶倉鼠上車，他將這個小寵物藏進了行李箱，打算帶回家，結果也被查獲。這名大學生是擔心放假回家後，沒人照顧倉鼠，所以才出此下策。

警方表示，據《鐵路進站乘客禁止和限制攜帶物品目錄》，除了導盲犬外，所有寵物、活體動物都不應跟隨民眾上車，如果真的需要攜帶，應在通過動物免疫檢驗後，交由託運處理。民眾如果不聽勸，警方可根據《中華人民共和國治安管理處罰法》來依法處置。