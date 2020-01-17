NCC邀凱擘老總王鴻紳喝咖啡！東森、緯來電視敲定「北都」10萬戶春節不斷訊



▲台北市北都數位有線電視10萬收視戶春節期間仍可看到東森電視、緯來電視（示意圖／北都提供）



記者陳世昌／台北報導



因授權費爭議協商破裂，東森、緯來電視等13個頻道原預定春節過年前的1月19日，對「北都數位」有線電視系統中斷訊號 ，有近10萬收視戶受影響！為了讓民眾過年期間可以正常收看電視，NCC16日特別邀凱擘總經理王鴻紳「喝咖啡」，情商過年前不斷訊。據悉，東森、緯來電視已收到通知，過年不斷訊，一切延到年後再說。



凱擘總經理王鴻紳是在原預定斷訊的19日前3天的16日與NCC官員會面。NCC官員說，「我們與凱擘王總經理常常有各種機會碰面，但16日並沒有主動邀王總經理，當天也沒有舉行協調會或是調處會，是王總經理來拜會NCC，表達對授權費爭議、斷訊有關的想法。」官員強調，NCC也有轉達北都方面的想法，但最後是否有結論，並不得而知。





▲緯來電視去年9月曾在在畫面上預告10月1日起停止供應節目訊號給「北都數位有線電視」系統，在NCC介入協調後暫時取消。（圖／網友提供）



本報向凱擘集團求證，總經理王鴻紳表示沒有這件事情，而且關於大享與北都協調問題，應該要詢問頻道代理商「大享」而不是凱擘； 此外，他也想了解是誰在外傳這些不實訊息，如有涉及影響公司商譽狀況，凱擘會採取必要作為。



北都數位有線電視與頻道代理商「大享」的授權費爭議是在去年12月19日在NCC主持下，進行最後一次爭議調處，結果失敗，「大享」給北都一個月的時間進行頻道更換作業，期限就在後天的19日。但北都數位以不變應萬變，表示因為找不到可以替換東森、緯來頻道的其他頻道，所以沒有向NCC申請更換，「兩手一攤！真的沒辦法。」



眼看斷訊日期即將到來，NCC目前已有動作，急件排定21日再一次舉行大享、北都授權爭議調處會，以完備「不斷訊」行政程序。儘管雙方尚不鬆口明確的斷訊與否，但東森、緯來電視台在16日晚間都收到代理商通知，過年不斷訊，延到年後再說。北都有線電視10萬收視戶應可安心看電視過年了。



大享所代理13個頻道

緯來電視

緯來體育台、緯來日本台、緯來電影台、緯來綜合台、緯來戲劇台、緯來育樂台

東森電視

東森電影台、東森綜合台、東森新聞台、東森財經新聞、東森幼幼台、東森洋片台、東森戲劇台