2019電視使用及滿意度調查大公開！六成愛看新聞　網路滿意度最高



▲台灣媒體觀察教育基金會1月16日發布「2019閱聽人電視使用行為及滿意度調查報告結果大公開」研究成果（圖／台灣媒體觀察教育基金會提供，以下同）



記者陳世昌／台北報導

台灣媒體觀察教育基金會16日發布「2019閱聽人電視使用行為及滿意度調查報告結果大公開」研究成果。研究結果顯示，逾六成（61.1%）民眾最愛收看的台灣電視節目類型是「新聞與氣象」。近六成（59.6%）民眾偏好看台灣節目。此外，在各收視平台中，以近年興起的網路影音平台獲得最高的滿意度（86%）。

這份調查發現，對於台灣的電視節目類型，有61.1%的觀眾偏好收看新聞與氣象節目，為數最多。最多人偏好收看的外國節目類型則是電影（46.7%）。在台灣與外國節目的收視比重上，近六成（59.6%）民眾主要仍是收看台灣的電視節目。其中年長者，只看台灣節目的比率最高，佔60歲以上者的30.5%。







在節目的滿意度上，有超過半數的民眾滿意台灣的電視節目（54.3%）。但相對只有2.2%的民眾不滿意外國節目，對台灣節目不滿意的比率，則將近三成（29.9%）。

另外，在多螢觀賞節目的時代，多數人仍會透過電視機收看節目（92.2%）。在收視平台上，透過有線電視收看節目的比率依舊最高（57.9%）。不過相對來說，近年興起的網路影音平台則獲得使用者最高的滿意度（86%）。研究結果也呈現，隨年齡愈高，透過傳統的「無線電視」、「有線電視」收看電視節目的比率愈高；年齡愈低，透過「網路影音平臺」收看節目的比率則愈高。





本次「2019閱聽人電視使用行為及滿意度調查」是媒觀首次就「收視行為」與「收視平台與頻道內容的滿意度」兩個面向，規劃的全國性調查研究。調查邀請世新大學新聞系胡光夏教授及中山大學行銷傳播管理研究所蕭蘋教授擔任外部專家，協助研究計畫執行。





▲世新大學新聞系胡光夏教授



本次研究委託循證民調以分層隨機抽樣方式進行電訪，依縣市 13 歲以上人口比例所占整體比例配置樣本數，共回收2,041個有效樣本。詳細研究報告，預計於三月份公布上網。



完整版~2019閱聽人電視使用行為及滿意度調查報告