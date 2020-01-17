考場只能用透明筆袋！高中妹掏「無塵手套」神發想　一格1文具…找筆還靜音

▲考場規定只能帶透明筆袋。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／鄺郁庭報導

大學學測今（17）日登場，是驗收學子們平時努力的重要時刻，而考前準備也相當重要，像是考場規定必須攜帶透明筆袋等等。一位家長在臉書《爆廢公社二館》表示，大學學測考場規定要用透明筆袋，結果她陪女兒到考場，看到孩子拿出筆袋「透明PVC無塵薄手套」，忍不住笑噴直呼「怎麼有這麼天才的小孩啊！」

「今天大學學測，依考場規定必須攜帶透明筆袋，於是我的女兒的筆袋……」，這位媽媽在文中貼出2張照片，只見女兒手拿透明PVC無塵薄手套，裡面則裝著身分證、2隻筆、橡皮擦等文具用品，而且每一格手指都剛好可以放一樣東西，「怎麼有這麼天才的小孩啊！她說塑膠袋會有聲音、筆袋有拉鍊聲、手套是最好的選擇。」

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼原PO女兒用透明PVC薄手套，還不會發出拉鍊或塑膠袋的聲音。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

看到貼文後，其他網友紛紛笑讚，「餓了還能撕手扒雞」、「很聰明耶！絕對沒有人會拿一樣的」、「還有分格功能，又一目瞭然挺好」、「輕薄防水好攜帶」、「很棒，每一個東西都有自己的位置」、「大家女兒真的是拜託不要那麼聰明」、「這是台大醫科的前奏XDD」、「賀錄取醫學相關學系。」

►偷偷分享少女秘密！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！