投資「黃金」高獲利穩賺不賠？　 新化警阻詐成功

▲台南市警新化分局新化派出所警方，及時阻止假投資真詐財案，保住當事人68萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警新化分局新化派出所，許接獲新化區中山路郵局通報疑似有民眾遭詐騙案，警員王智樑、李羽峰受命立即前往查處，發現一名龔姓民眾稱欲投資一筆黃金案，向行員表示要轉帳68萬元至國外，警方調查發現係「假投資真詐財」手法，及時成功阻詐。

警方說，行員機警覺得有異，藉故拖延時間並通報警方到場協助。經警方與龔民溝通並了解事件經過，龔民才向警方表示，自己日前接獲LINE訊息，認識一名自稱擔任黃金分析師的理財專員，向龔民佯稱最近有一筆黃金投資案有利可圖穩賺不賠，龔民一時誤信，即至新化區中山路郵局轉帳新台幣68萬餘元至對方帳戶內，經員警耐心向龔民解釋這為常見的詐騙手法，龔民才突然警覺自己從未與該名自稱理財專員見面，卻一時聽信投資有高獲利之事，發財大夢才恍然驚醒。直呼幸好警方及時趕到，成功保住退休養老金，龔民對於警方協助感激不盡，不斷讚揚警方之行為足堪人民保母之表率。

新化警分局長許芳毅呼籲，近期「假投資」詐騙手法增加，歹徒大多透過架設網站、臉書或私人Line群組進行招募，標榜以「穩賺不賠」、「短期投資高報酬率」等口號吸引民眾投資時下熱門之虛擬貨幣、黃金或未上市股票，只需依指示匯款或繳交會費成為會員後，即可固定提領獲利，投資人於投注大量金錢後，才發現召集人已人間蒸發，請民眾針對是類詐術提高警覺或撥打165專線查證，多一分留意，少一份金錢損失。