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竹縣春節急門診看這裡　流感疫情升溫：多洗手保平安　

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▲竹縣春節急門診看這裡　流感疫情升溫：多洗手保平安。（圖／新竹縣府提供）

▲2020竹縣春節急門診服務不打烊，衛生局推出應變機制。（圖／新竹縣政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

2020年農曆春節7天假期間即將到來，因應春節期間部分醫院有縮減或調整門診診次情形，為免影響民眾就醫權益，新竹縣政府衛生局春節前先行彙整各醫院春節期間門診、急診服務時間表供查詢參考，另外，為因應春節期間各項緊急事件應變，縣府衛生局於2020年1月23日(農曆十二月廿九)至1月29日(農曆正月初五)全日24小時皆安排人員電話待命，以守護縣民健康！

衛生局長殷東成指出，依據衛生福利部疾病管制署2020年1月7日新聞資料，目前國內流感疫情持續升溫，正式進入流感流行期，為因應避免急診壅塞，衛生局已加強監控縣內急救責任醫院急診流感就診人數是否超過設定閾值，如發現急診就醫人數超過閾值，會輔導醫院另加開類流感特別門診，以分流流感就醫人群，提供民眾適切醫療服務，防範春節期間流行性感冒疫情升溫。

殷局長提醒民眾，切勿輕忽流感嚴重性，應做好手部衛生、有呼吸道症狀時應配戴口罩，打噴嚏時用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替，與他人交談時，儘可能保持1公尺以上，防範病毒傳播。

另外，依據衛生福利部2015年公告修正「急診五級檢傷分類基準」，民眾掛急診看病時，醫院是依據病情「緊急處理程度」提供急診醫護人員判斷病人進入急診室時看診之優先順序，而不是先到者先看的原則，其目的是為了舒緩急診壅塞及維護急診病人之就醫品質有效利用緊急醫療資源，呼籲縣民於春節期間盡量落實小病到小醫院，大病至大醫院就醫的原則，讓急重症患者優先看診，以提升醫療照護品質。

春節急門診服務詳細情形請參考附圖，或至新竹縣衛生局網站查詢、或電洽各醫院詢問。

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