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美中協議7大項目敲定！　「確立爭端解決機制」：30天後生效

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▲▼美國總統川普和中國國務院副主席劉鶴，在白宮東廳正式簽署第一階段協議。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普和中國國務院副主席劉鶴，在白宮東廳正式簽署第一階段協議。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美中15日正式簽署第一階段協議，中國承諾未來2年將向美國採購價值2000億美元（約新台幣5.98兆元）商品，範圍包括農產品、製造業產品、能源產品及周邊服務。協議內容涵蓋7大項目，智慧財產權、技術轉移、農業、金融服務、匯率、擴大貿易，以及爭端解決，將在30天後生效。

美國「CNBC」報導，川普政府開戰與協議目的，就是要解決中國長期以來的不當商業行為，以及美國對中國日漸擴大的貿易逆差，但儘管如今已簽訂協議，未來華盛頓和北京如何執行內容，以及不再讓情勢變得危及，做法都有待觀察。

▲▼美國總統川普和中國國務院副主席劉鶴，在白宮東廳正式簽署第一階段協議。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普說很多人都不認為他能辦得到，但他做到了。（圖／達志影像／美聯社）

《法新社》（AFP）根據協議文本報導，2000億美元的採購清單中，中國將向美國加購近780億美元的製造業產品，包括飛機、機械及鋼鐵等；農產品及海鮮320億美元（約新台幣9560億元）；能源產品520億美元（約新台幣1.55兆元）；周邊服務約380億美元（約新台幣1.13兆元）。

其中將增購的品項及價值，第一年分別為製造業產品329億美元、農產品125億美元、能源產品185億美元、周邊服務128億美元，總共767億美元。第二年則是製造業產品448億美元、農產品195億美元、能源產品339億美元、周邊服務251億美元，總共1233億美元。

▲▼ 美國大豆,大豆。（圖／路透）

▲美國大豆農有望舒緩自身經濟壓力。（圖／路透）

美國貿易代表署（USTR）公布的協議文本中，條件包括智慧財產權、技術轉移、農業、金融服務、匯率和貨幣等項目。協議中也確立爭端解決機制，為未來可能會遇到的狀況提供解決基礎，並卻保協議即時且有效實施與執行。

智慧財產權範圍包括商業領域、醫藥相關、產品產地標誌、商標，以及針對盜版與仿冒品等存在已久的問題進行解決；技術轉移方面，中方同意結束長期「慣例」，不再強迫或施壓外商企業移轉技術，將技術轉移作為獲得市場准入、行政批准或政府獲得優勢的條件。中國也承諾官方避免指導或支持「意在獲得外國技術的境外投資工業計劃」。

▲▼中國國務院副總理劉鶴抵達華府，先與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）見面。（圖／路透）

▲財政部長梅努欽（Steven Mnuchin，右）日前宣布，移除中國「匯率操縱國」標籤。（圖／路透）

農業方面則需解決貿易的結構性障礙，中方也同意增購美國農漁產品，提供更多農業經濟活動並增加就業機會，包括肉類、家禽、海鮮、大米、乳製品嬰兒配方奶粉、園藝產品、動物飼料與飼料添加劑、寵物食品與農業生物技術等項目。

金融服務方面，美國欲消除的障礙包括，中國對美方銀行、保險、證券與信用評等金融服務提供商的貿易與投資壁壘的長期問題，以及外資股權限制和歧視性監管要求等。透過協議確立，確保美國金融服務提供商能更具競爭力、更公平的競爭環境，以及中國市場的擴展。

▲▼美國總統川普和中國國務院副主席劉鶴，在白宮東廳正式簽署第一階段協議。（圖／達志影像／美聯社）

▲第一階段協議簽訂，川普表示暫不撤銷已對中實行的加徵關稅。（圖／達志影像／美聯社）

經濟政策與匯率項目，中方承諾對貨幣議題有關的政策透明化，透過高標準承諾避免不公平的貨幣措施、競爭性貶值和匯率目標等。爭端解決方面，制定為確保有效執行協議並允許各方以公平、迅速的方式解決爭端的機制，透過雙邊定期雙邊磋商，處理解決與協議有關爭端。

「CNBC」指出協議條文中，中方須制定「加強防範智慧財產侵權問題的計畫」，且要在簽訂後30天內、協議正式生效前提出，內容包括中國政府如何執行，以及每項執行計畫的生效日期，都需明確提出。

協議簽署前幾天，川普政府對中方釋出善意，由財政部長梅努欽宣布，美國將移除中國為「匯率操縱國」的標籤。

►中美簽「第一階段協議」將對美採購6兆元農產　川普暫不撤加徵關稅

►快訊／川普、劉鶴「第一階段經貿協議」正式簽署　預計對美採購2000億農產

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