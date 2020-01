美聯邦眾院議長簽署彈劾總統條文　送交參院

▲美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)。(圖/路透,下同)

文/中央社

美國國會眾議院今天表決通過將彈劾總統川普條文送交參議院,參院料將於下週開始審理彈劾案。川普將因「濫權」和「妨礙國會調查」指控接受參院審判。眾院議長裴洛西已指派眾院情報委員會主席謝安達在彈劾審判領導起訴工作。

民主黨掌控的眾院是以228票對193票通過將彈劾川普條文送交參院。川普是美國歷來第3位遭彈劾的總統,但因共和黨在參院掌握多數,川普可望安然過關,官員透露,參院的彈劾審判大戲不太可能拖過兩週時間。

With my signature, the two articles of impeachment against President Trump will make their way to the Senate. #DefendOurDemocracy https://t.co/VV2KS6ekl4