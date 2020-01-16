　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

影／中美簽「第一階段協議」將對美採購6兆元農產　川普暫不撤加徵關稅

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普和中國國務院副主席劉鶴，在白宮東廳正式簽署第一階段協議。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普和中國國務院副主席劉鶴，在白宮東廳正式簽署第一階段協議。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普和中國國務院副總理劉鶴，美東時間15日在白宮東廳，正式簽署美中第一階段協議，讓兩國及全世界18個月來的經貿緊張情勢大大放緩。川普表示，直到美中簽署第二階段協議前，現有的加徵關稅暫不撤銷；另外，他也說「在不久的將來」會啟程前往北京。

綜合CNN、路透社報導，第一階段協議共86頁，其中重要的一項協議，中國承諾2年內購買美國2000億美元（約新台幣5.98兆）的農產品，以及其他周邊產品或服務。這讓原本受到貿易戰所苦的美國大豆農民，終於盼到曙光，規定的購買量比現在還要多上2倍；川普致詞時表示，他履行了競選時的承諾，「去買更大的牽引機！去買更大的牽引機！」

▲▼美國總統川普和中國國務院副主席劉鶴，在白宮東廳正式簽署第一階段協議。（圖／達志影像／美聯社）

▲協議簽訂，美對中的加徵關稅續留檯面。（圖／達志影像／美聯社）

過去美國納稅人已經為農民的虧稅填補了280億美元（約新台幣8375億元），包括資助貿易團體和從食物銀行購物；而第一階段協議簽訂後，川普成天在嘴上嚷嚷的澤惠農民，終於落實到白紙黑字上，也為他競選2020增加了一項新政績，正好拿來和他飽受衝擊的中東行動相抵消。他說，「我們一起把過去的錯誤扳正，也給了經濟正義和安全一個未來。」

這項重大成就讓川普免不了誇耀，「大多數人都不覺得這件事有可能發生」，但他做到了，而作為中國高階經濟談判官員不斷訪美的回報，他表示將會「在不久的將來」飛一趟中國。

▲▼美國總統川普和中國國務院副主席劉鶴，在白宮東廳正式簽署第一階段協議。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼第一階段協議為2國長達18個月的經貿緊張畫下逗點，接下來還有第二階段要談。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國總統川普和中國國務院副主席劉鶴，在白宮東廳正式簽署第一階段協議。（圖／達志影像／美聯社）

另外，美方並未在這次的協議中承諾撤銷加徵關稅，川普明白表示他不想要有第三次協議，預期要在第二階段協議內容中，把所有未談成的事都放進去，「我讓它們（加徵關稅）繼續留在檯面上，因為除此之外我們也沒別的談判籌碼了」，「但一旦我們正式完成第二階段協議，就會把它們全都撤掉。」

2018年，美國對中國的貿易逆差達到了4200億美元（約新台幣12.5兆元）的高峰，這也是不少如川普的共和黨政客時常在談論的現象，「中國從美國這裡賺走太多錢了」。

川普收到來自中國國家主席習近平的一封信，習在信中指出，這份協議的簽訂對中國、美國，和全世界來說，都是一項好消息，有助於維護世界和平、穩定與繁榮。

►快訊／川普、劉鶴「第一階段經貿協議」正式簽署　預計對美採購2000億農產

ET快訊
「莒光甜心」勾已婚少校！清境跨年激戰　正宮破門氣炸
導遊「韓我真的投不下去」　她淚曝：小英上了我爸媽也失業了
「是在哈樓」被採用了！北大新宿舍命名出爐　校方回應了
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澳洲周末再迎「雨水炸彈」撲滅野火　消防員終於鬆口氣

LV買下世界第2大鑽石原石「重達1758克拉」　專家曝風險超高

路透：美軍艦大選後駛過台灣海峽　國防部全程掌握狀況

印度男上節目自爆「割喉殺女友」...秒被逮捕！10年前也殺過人

薛瑞福：北京不與蔡英文談判是錯誤　料選後美將持續對台軍售

擁槍團體恐暴力包圍議會！維吉尼亞州宣布緊急狀態　FBI逮捕3人

「通烏」關鍵人物爆：川普知道所有事情！彈劾正式送參院審理

國際火線／不愛江山愛梅根？哈利王子叛離王室解謎

哈利和梅根為何退出皇室活動？　看完「報紙標題」就明白了

快訊／俄羅斯新總理出爐！普丁任命　383票壓倒性同意通過

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

他神還原國中瞎妹參加畢業旅行 偷換房間、車上卡拉OK超懷念！

宣美表演遇暴雨…要求「撤掉遮雨棚」　跳一半「脫衣」陪觀眾一起濕！

3年未調！豪大雞排漲到75元 業者回應：因基本工資增加了

霸氣新娘「辣丟衝鋒槍」不扔扇！親友笑噴：希望不要常常撿到槍

半熟蛋嫩牛排丼、起司瀑布炸雞　激推超罪惡逢甲大學口袋美食！

澳洲周末再迎「雨水炸彈」撲滅野火　消防員終於鬆口氣

LV買下世界第2大鑽石原石「重達1758克拉」　專家曝風險超高

路透：美軍艦大選後駛過台灣海峽　國防部全程掌握狀況

印度男上節目自爆「割喉殺女友」...秒被逮捕！10年前也殺過人

薛瑞福：北京不與蔡英文談判是錯誤　料選後美將持續對台軍售

擁槍團體恐暴力包圍議會！維吉尼亞州宣布緊急狀態　FBI逮捕3人

「通烏」關鍵人物爆：川普知道所有事情！彈劾正式送參院審理

國際火線／不愛江山愛梅根？哈利王子叛離王室解謎

哈利和梅根為何退出皇室活動？　看完「報紙標題」就明白了

快訊／俄羅斯新總理出爐！普丁任命　383票壓倒性同意通過

詹惟中再挺蔡英文「選後還是工作滿檔」！　曝投韓國瑜慘輸心聲

學測開考北台灣轉濕冷家長狂塞暖暖包　考生選5科都想「考75級分」

桃田賢斗眉間傷口縫10針　檢查若無異常2至3天後就能出院

台大、成大蟬聯企業最愛公立大學　私校排名翻轉由輔大重新奪冠

澳洲周末再迎「雨水炸彈」撲滅野火　消防員終於鬆口氣

旋轉階梯超浪漫！新加坡隱藏版打卡秘境　綠色洞穴美到炸

年前病例增30%！大掃除「地雷姿勢」痛炸曝光　自學2動作讓你超軟Q

新手奴收編浪貓「一切照書養」...3個月後仙氣炸棚！　網看傻：哪裡整的

支持反對都適用　黃暐瀚提「罷韓、反罷韓4招」　

中國籍男女倒斃冰島景點「飛機殘骸」附近！　死因尚待查明

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

國際熱門新聞

黑道老大嫁姊遇仇家　新娘慘遭射殺

哈利和梅根為何退出皇室活動？看完報紙標題就瞭

不愛江山愛梅根？哈利叛離解謎

薛瑞福：北京不與蔡英文談判是錯誤

快訊／俄羅斯新總理出爐！383票壓倒性同意通過

印度男上節目爆割喉殺女友　秒被逮捕

艾莎鬼娃丟掉又回家　詭講西班牙文

結婚1周！他目睹妻和猛男進摩鐵玩3P

澳洲下雨了！消防擔心引發新災難

男大生拿轉接頭DIY卡住　醫：要切除

NASA史上首位韓裔太空人　金強尼擁超狂外掛人生

通烏關鍵人物爆：川普知道所有事

絲襪妹「整套黑蕾絲罩雪乳」跪腿上幫理髮　網友暴動追蹤

6歲女童拿衣服　金屬掛勾插右眼

更多熱門

相關新聞

哈利為何選加拿大　專家曝關鍵

哈利為何選加拿大　專家曝關鍵

哈利王子與梅根王妃日前宣布，將卸下英國王室資深成員身分，女王伊莉莎白二世也同意哈利夫婦旅居英國與加拿大。不過，加拿大對兩夫妻的淵源不深，為何最終會選擇此地定居，而不是梅根的娘家美國？財經媒體分析，從理財的角度來看，這個決定非常聰明，除了在北美更有機會擺脫王室束縛，利用名人的地位賺錢外，加拿大的稅收、安全制度更適合他們，就連「離婚制度」也都對兩人更有利。

美中協議7大項目敲定：30天後生效

美中協議7大項目敲定：30天後生效

美聯邦眾院議長簽署彈劾總統條文　送交參院

美聯邦眾院議長簽署彈劾總統條文　送交參院

即／川普、劉鶴簽署第一階段美中經貿協議

即／川普、劉鶴簽署第一階段美中經貿協議

女用腳趾滑螢幕　旅客建議搭機帶消毒紙巾

女用腳趾滑螢幕　旅客建議搭機帶消毒紙巾

關鍵字：

川普習近平北京美國華盛頓中國美中貿易戰第一階段協議北美要聞

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

老公腦幹出血！妻放棄CPR...提「1請求」醫淚崩

福原愛隱瞞孩子2件事！住台灣不說中文

踩防盜窗上大掃除！37歲女5樓墜下慘死

科技富豪日本偷情　老婆：我選擇放下

21公斤吳花燕醫院過世…弟弟回應了

快訊／陳師孟請辭監委！獲蔡英文核准

57歲馬景濤當婚禮歌手…現身農村！商演價132萬

EXID哈妮「招牌瀏海」消失！近況曝光

爆韓國瑜不喝酒睡不著　謝金河道歉

勇者試喝「5毒蛇酒」：沒掛急診硬整天

小蠻和邵翔回老家過年「從沒洗過碗」

高雄新開幕吃到飽2人同行1人免費

陽台袋子頻掉落　夫妻見真相心軟

暴瘦意外確診胰臟癌　醫提3大晚期症狀

更多

最夯影音

更多
買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助
既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面