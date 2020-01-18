澳洲東海岸降暴雨「大淹水」封路停電　野火繼續燒釀至少29死

▲ 澳洲在野火肆虐之際降下大雨，黃金海岸淹水嚴重。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲大火自去年9月延燒至今，乾旱且異常高溫的天氣助長火勢，也引發濃濃煙霧可能影響墨爾本澳網公開賽的憂慮。澳洲東海岸部分地區18日遭受嚴重風暴襲擊，撲滅一些已經肆虐許久的火災，稍稍減低濃煙帶來的影響，卻也導致洪水氾濫與道路封閉，部分居民只能改以橡皮艇行動。

維多利亞州、新南威爾斯州及昆士蘭州是澳洲受乾旱及森林大火影響最嚴重的3個州，部分地區目前面臨暴雨。昆士蘭州南部地區遭遇該國數月以來最大規模的降雨，造成主要高速公路關閉，部分住宅區淹水，許多旅遊景點也被迫關閉，所幸目前沒有傷亡傳出。該州氣象單位18日在推特上指出，降雨已經減弱，但周末仍有可能出現雷雨。

新南威爾斯州部分地區也降下暴雨，導致電力中斷。當地消防單位對這場雨表示歡迎，在推特上說明，大雨將有助於消防員撲滅該州多達75處的火災，目前其中還有25處未得到控制。但他們也提到，部分火場至今沒有任何降雨。

嚴重風暴和森林大火產生的有害煙霧侵襲維多利亞州，周末還會迎來更多風暴。幸運的是，墨爾本的天空相當晴朗，在2020年第一場大滿貫賽事澳網資格賽最後一輪，空氣品質出現好轉。

澳洲大火自去年9月至今已經造成29人死亡，摧毀2500多棟房屋，燒焦的面積接近德國國土面積的1/3。儘管降下大雨，當局仍在與近100處大火搏鬥。維多利亞州還有10餘處火場在燃燒，該州最大的沿海島嶼法國島（French Island）也發生大火，當局隨即針對島上100多名居民發布疏散警報。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。