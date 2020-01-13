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民進黨台南市議會黨團總召交接　邱莉莉：對內團結對外合作

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▲民進黨台南市議會黨團舉辦總召等三長交接。（圖／記者林悅翻攝）

▲民進黨台南市議會黨團舉辦總召等三長交接。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會民進黨團13日召開「黨團總召交接」儀式，市長黃偉哲蒞臨觀禮，由新任總召市議員邱莉莉，率領幹事長李宗翰、書記長林志展，接任前任總召、也是第10屆新科立委當選人林宜瑾、及其幹事長林志聰和書記長劉米山。

眾人齊心高喊「團結自信，守護台灣，六席全上，台南第一」，期待新任總召邱莉莉帶領黨團「對內團結、對外合作」。

市議員邱莉莉表示，團結黨團內部是歷任民進黨團總召最重要課題，讓黨團能夠團結對外，強化黨團戰鬥力。從2月起民進黨籍議員僅剩20席，離過半29席有9席之差，將以最大誠意結合他黨議員共同推動台南市進步並監督市政。不論如何，首要任務是團結黨團內部，先安內後攘外。

邱莉莉恭喜6位立委當選人高票當選，並向台南市民致敬，感謝市民維持台南優良傳統，正副總統得票率67.38％拿下全國第一，立委同樣是6席全上紅不讓，繼續擦亮「民主聖地」的招牌。

市長黃偉哲表示，面對勝選榮耀，第一，感謝蔡英文總統展現充分毅力，在最艱難的時刻帶領民進黨走谷底，第二，感謝所有黨團成員及支持者，大家將士用命團結求勝，第三，感謝所有選民支持，但民意如流水，大家要非常戒慎。

黃偉哲表示，再次感謝選民給民進黨機會，民意這幾年變動特別快，民進黨執政不論中央或地方，都會民之所欲常在我心，戒慎恐懼順應民意。

林宜瑾感謝選民不分藍綠支持，讓她在眷村票箱都能勝選，顯示選民不分黨派支持她，她也會不分黨派爭取建設，為鄉親打造更好的永康、新市和新化。 林宜瑾指出，選戰從剛開始的拉鋸到最後起風大獲全勝，「歸功於四項主因」，分別是蔡英文總統改革有成、賴清德副總統全力輔選、黃偉哲市長施政有感、以及鄉親栽培22年，讓她瞭解地方訴求而有信心來打贏這場選戰。

林宜瑾表示，黨團總召是衝前線的戰鬥職務，面對政策及政治爭議，必須帶領黨團成員與在野黨議員據理力爭，此外，更要兼顧後勤工作，凝聚團結黨團成員。林宜瑾表示，由強棒邱莉莉出任黨團總召，將讓施政滿意度突破7成的黃偉哲市長未來施政如虎添翼。邱莉莉有6屆議員資歷，曾任市黨部主委、中央黨部發言人、黃偉哲競總發言人，更有議會公認第1名的問政水準，對議事規則也至為嫻熟，正是接任黨團總召的首選強棒，也顯示民進黨團在接下來一年實現團結整合的決心。

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