影／餐廳上演全武行！「淡定大叔」撇一眼...下秒繼續大嗑薯條　全網笑瘋

▲淡定大叔面對激烈戰局，絲毫不為所動。（圖／翻攝推特Beth Deakin）



記者邱茀濱／綜合報導

英國一間餐廳內日前上演全武行，店家員工與客人大打出手，不少路人見狀紛紛上前勸架，卻有一位大叔不管在他身旁發生的激鬥，從頭到尾淡定坐在位子上滑著手機、吃著薯條，因此爆紅。

綜合外媒報導，事發於10日晚間一間名為「Ken's Kebabs」的串燒店，當時一名灰衣男子和店員發生口角，另一名男子則是不斷踹櫃台桌子，隨後演變成兩方人馬激烈的纏鬥，期間有不少顧客上前勸架，但52歲的淡定大叔希爾（Chris Hill）卻從頭到尾在一旁看戲，安靜地坐在位子上嗑著薯條。

隨著戰況不斷升級，儘管距離戰場不到1公尺的希爾仍冷靜地戴著耳機聽著音樂、吃著薯條及烤肉，絲毫沒有擔心被波及到，始終靜靜地看著整起衝突結束。事後，希爾接受訪問時指出，其實他當下有換位子的念頭，不過他正在享受他那烤肉串和薯條，「雖然薯條並沒有很好吃就是了」。

影片曝光後，不少網友給希爾那毫不在乎的態度笑翻，留言指出「他正在為他2020年的生意煩惱」、「他正在叫UBER準備回家XD」、「他期待那烤肉串一整天了」、「他很專心在享受晚餐」。

Wow fight In kens kebab pic.twitter.com/WcvGgE2kqY — Beth Deakin✨ (@xbethdeakin) 2020年1月11日

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