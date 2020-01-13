爭取民主被判死刑　移民逃到英國「睡了21年巴士」

▲桑尼晚間都會搭乘巴士，把握時間休息。（圖／示意圖／取自pixabay）

記者丁維瑀／綜合報導

來自奈及利亞的男子桑尼（Sunny，化名）因為爭取民主而被判處死刑，他輾轉逃到英國，申請庇護卻遭到拒絕，幾乎21年來的每個夜晚都在倫敦的巴士睡覺，直到2017年他55歲時，才終於獲准留在英國。

《英國廣播公司》（BBC）報導，桑尼年輕時在奈及利亞尋求民主運動，隨後被判處死刑，關進監獄，原本以為生命即將就此結束，一名警衛卻偷偷把他帶到外面，有輛車在等著他。他後來才知道，親朋好友買通監獄與航班人員，讓他可以一路順利飛抵英國。

來到英國，桑尼起初把一切都想得很美好，他似乎預見光明的未來，但他申請庇護的要求卻遭到拒絕，只有兩個選擇，一個是回去奈及利亞，繼續受到鐵腕統治並等待死刑，或是低調在英國生活。

長達21年，桑尼晚上就在倫敦的夜宿巴士休息，車上比街道更溫暖與安全，一名牧師替他買了月票，還有其他朋友也會協助湊足車錢。到了白天，桑尼則到教堂擔任志工，結束後再到圖書館吸收知識，有時他會詢問餐廳經理能否提供一些食物，他很少被拒絕。

最重要的是，桑尼在晚間9時以前一定要搭上巴士，他也懂得選擇可以休息最久的班次，當然過程中容易受到打擾，也無法一連睡上好幾個小時，但如果遇上寬容的司機，就會默許他到了終點站還能繼續睡覺。

桑尼後來才明白，座位如何選擇也是一門大學問，他觀察到巴士下層的乘客通常比較是長輩、好相處的人，靠近司機的地方通常較少發生紛爭，後排座位則可以讓人感到平靜，要抓緊2小時的乘車時間休息並不簡單。

桑尼並不是每晚都在巴士睡覺，有時他也選擇教堂或路邊歇息，但最喜歡的還是待在車上的時光。根據政府規定，如果有人證明他們在英國持續居住20年，就有資格留下來，然而桑尼那段期間一直避免留下紀錄，相當苦惱。

英國內政部透過信件說明，明白桑尼無家可歸，但他仍需要交出文件，證明他從1995年就住在英國，像是水電費帳單、租約等等。桑尼詢問一名跟他最友好的司機，請求對方幫他寫信，教會也提供聲明，還拿出照片，證明他真的多年參與教堂生活。

2017年是桑尼難忘的一年，他獲准留在英國生活，正式取得合法移民身分，內心相當感激，他也與身兼記者的攝影師合作，花費一年記錄自己的生活。