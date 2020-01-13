內褲塞襪當下體！21歲女子假扮成16歲少年　成功性侵50位女生

記者王麗琴／綜合報導

英國一名21歲女子，假扮成16歲青少年，在社交平台上搭訕少女，不們與她們交換私密照，還成功將這些少女約出來發生性關係，直到警察找上門，這些少女才知道被騙了。警方表示，至50名少女受害。

據BBC報導，21歲的傑瑪（Gemma Watts）原本是一名足球員，因無法克制對少女的慾望，從2017年開始打扮成男孩的模樣，並以傑克（Jake Waton）身份在網路上分享照片，鎖定在學校不太受歡迎、沒自信的少女，以花言巧語獲得她們的感情。

「傑克」會先以無微不至的關心，加上甜言蜜語來取得對方的心動，等到一段時間後，便開始交換私密照片和影片，讓這些「初嘗戀愛滋味」的少女們，以為認識了一位很棒的男朋友。等到感情培養到一段時間，在取得對方信任後，「傑克」便開始約見面，並要求到少女家中發生「性關係」。

▲21歲的傑瑪假扮成16歲少男，並在內褲塞襪當成下體。（圖／翻攝自都市警察局）

為了怕身份曝光，「傑克」會將「一定數量的襪子緊緊地捲在一起」，做出男性生殖器的形狀，然後塞進內褲裡，讓對方撫摸，如果少女提問他為何會有胸部，「傑克」則以自己曾經很胖所以很自卑，以來博取少女的同情。

據報導，2018年3月因一名少女輕生，醫生通報警方，事件才被揭發，但一開始警方找不到「傑克」這個人，因為根本沒有傑克這個少男，直到警方發現「傑克」實際上是21歲的傑瑪（Gemma Watts），才在一輛火車上找到她，當時她正跟一名少女在一起。

去年10月傑瑪被指控誘拐未成年性、性暴力等罪，一名少女在得知真相後，因心理崩潰而自殺未遂「我的心臟要爆炸了」。她在法庭上宣讀的一份受害人聲明中說，「我的世界停止了，我實際上停止了呼吸……我非常愛他。」傑瑪最後被判8年有期徒刑。