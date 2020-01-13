雲林斗六2019空氣品質良好日數達83%　持續推動打造綠色運輸

▲雲林縣電動車比例已由2018年10.4%大幅提高至28.7%，將優先推動斗六市成為雲林縣第一個電動車示範區。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

斗六市為雲林縣人口數及工廠數最多地區，2019年空氣品質良好日數達83%，為近5年最高。環保局為加速改善雲林空氣品質，針對斗六市工廠及車輛雙管齊下加強改善之方式，達到空氣清新及守護家園之目標。

雲林縣工業區近兩年燃油鍋爐共補助汰除228座，另環保局自2018年逐步在全縣工業區、學校單位、鄉鎮公所及主要道路完成布建580台空氣品質微型感測器，以大數據及長期濃度變化趨勢，進一步透過人員進行稽巡查作業，掌握異常排放情形

而為有效解析微感器監測數據，除環保局自行分析相關數據外，環保署監資處亦協助雲林縣分析數據，掌握污染熱區。2019年即透過掌握異常高值，派員進行稽查，已查獲告發1家工廠，未來將針對較常出現監測高值之區域，專案加強稽查以搜尋污染來源。

雲林縣電動車比例已由2018年10.4%大幅提高至28.7%。除持續透過汰舊補助及推動高污染柴油車輛加裝濾煙器等防制設備外，優先推動斗六市成為雲林縣第一個電動車示範區，主要將先由縣府帶頭將稽查車輛逐步改採用油電混合車及協助老舊柴油公務車加裝濾煙器，協助民眾方面透過汰換補助及設置充電站與電池交換站等各項措施。

環保局局長黃士漢說，目前老舊柴油公務車加裝濾煙器，公所清潔車完成裝置42輛，消防車已56輛加裝完成；工業部分，目前雲林縣各工業區已裝設微型感測器，呼籲業者應做好污染防制措施，勿以身試法以免受罰。

雲林縣長張麗善表示，環保局已規劃逐年增加充電站之數量及密度，除環保局自行設置充電站外，同時亦呼籲電動車廠商業者一同攜手合作增加縣內充電站數量及密度，並期能投入電動車租賃市場，盼藉由完善充電環境及方便使用環境，打造綠色運輸環境。

▲雲林縣政府帶頭將稽查車輛逐步改採用油電混合車及協助老舊柴油公務車（垃圾車、消防車）加裝濾煙器。（圖／記者蔡佩旻攝）

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