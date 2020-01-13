行銷在地畜產品　雲林縣政府展售畜禽好禮

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣為台灣糧倉，除為蔬菜大量生產中心外也是重要畜禽生產縣市，豬、雞、鴨、鵝等畜禽飼養量均為全國第一，畜禽產業產值高達300億，屠宰加工廠也為全國最多，產品多元化，雲林縣政府為推廣雲林在地優質畜禽漁產品，邀請業者於13日舉辦雲林縣優質畜禽產品年節好禮行銷及展售活動。

▲雲林縣長張麗善在活動現場示範年菜，富貴花雕雞做法，現場香味四溢。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣府邀請雲林在地品牌元進莊、台全珍豬、祥圃究好豬、凱馨桂丁雞、立瑞雲嶺鮮雞、和榮意珍香豬、台野自然鴨、憶鵝時、芸彰牧場及中華民國養鵝協會等在地品牌廠商提供年節禮盒、年菜，來縣府辦理展售，親民空間化身一日畜產品年貨大街，提供洽公民眾選購。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣畜禽產品其在地生產、屠宰、分切及在地加工等產銷鏈最為完善，除新鮮冷藏各式肉品外，亦有相當美味之各式加工產品。適逢年節前夕，為提供民眾可挑選優質且美味的年節好禮。

農業處長魏勝德說，雲林畜禽產品非常優質，參展廠商除落實定期自主檢驗外，亦配合參與縣府辦理畜禽產品安全檢驗均合格，這次活動各廠商也提供相當優惠的年節禮盒供選購，歡迎民眾多多選購。

▲雲林縣政府邀請雲林在地品牌廠商提供年節禮盒、年菜，來縣府辦理推廣展售。（圖／記者蔡佩旻攝）

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