雲林西螺夜市外愛車遭砸窗偷竊　車主貼文揪凶...2網友留言：我也被砸！

▲銀色小客車廖姓車主將車窗及玻璃ＰＯ到個人臉書，期待能剛好有民眾看見可幫忙提供資訊緝賊。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺東南觀光夜市13日晚間發生多起汽車車窗遭竊賊砸毀，偷竊車中物品事件，民眾將遭砸的車窗及碎玻璃拍下PO到臉書，期待有路過民眾看見幫忙緝賊；西螺警方表示，報案車主有兩位，表示皆為包包被偷取，其中包含現金、證件及提款卡，獲報後隨即由鑑識組前往採證，並由員警調閱路口監視全力查緝中。

西螺鎮東南觀光夜市為雲林縣內三大夜市之一，地廣上千坪、停車場與化妝室都規劃完整，僅於每週日晚間營業，舒適的環境吸引鄰近鄉鎮莿桐鄉、虎尾鎮、二崙鄉甚至格濁水溪之鄰鎮溪州鄉民眾前來採購觀光飲食。

13日晚間一名廖姓車主因僅下車購買所需物約半小時，未將汽車停進停車場，放置於夜市旁產業道路，未料開車時發現自己的銀色自小客車左前車窗遭砸破，背包遭竊，內含少許現金及證件，報警後將車窗及玻璃照片貼到個人臉書，期待能剛好有民眾看見可幫忙提供資訊緝賊。

文章PO出後留言竟出現另兩名被害車主，另一名黑色轎車廖姓車主表示，停車時間大約8點至9點，左後窗遭砸而遺失女用包一個，裡面有皮夾、證件及家中鎖匙，皮夾中有現金2千元及提款卡，第一時間提款卡即申請止付，家中門鎖將儘快更換。

另一名王姓車主表示，太太行李袋遭取走，內容物僅是一些不重要之衣物，還在考慮要不要報警；西螺警方表示，目前接獲兩位車主報案，遭竊時間約在8到9點之間，隨即由鑑識組前往現場採證，另由員警持續調閱路口監視器全力緝賊。

初步判斷為隨機竊盜事件，三位車主物品均明顯放置車中，遭竊賊覬覦進一步敲破車窗盜取物品；警方呼籲，年關將近宵小猖獗，貴重物品盡量隨身保管，以免成為竊嫌下手行竊的目標；民眾若遇有可疑人、事、物，隨時可以通報轄區派出所或撥打110請求警方到場了解。

▲▼小客車廖姓車主將車窗及玻璃ＰＯ到個人臉書，期待能剛好有民眾看見可幫忙提供資訊緝賊。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲車主表示以車窗框上留下的傷痕懷疑是用細長之類器具破壞玻璃致碎裂。（圖／廖姓車主提供）

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