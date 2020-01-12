張嘉郡、謝淑亞都落敗！張麗善354字喊話「不信正義喚不回」：給她們更多溫暖

▲張麗善表示，應該給她們更多溫暖。（圖／記者李毓康攝）

記者李忠憲、林昱萱／台中報導

2020總統、立委選舉告一段落，其中雲林縣第一、第二選區的兩名國民黨籍候選人張嘉郡、謝淑亞都分別落敗。對此，雲林縣長張麗善表示，「應給她們更多的溫暖。」

張麗善表示，「感謝各位共戰夥伴，一路不離不棄的陪伴，鼎力的支持，我和嘉郡、淑亞都能感受大家的用心，嘉郡、淑亞的勇敢面對選戰結果，我們應繼續給她們加油打氣，就像大家當年沒有放棄我一樣，應給她們更多的溫暖，才能勇敢走下去。」

▲國民黨籍張嘉郡敗給民進黨籍蘇治芬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善提到，「上任這一年來，我忙於了解縣政，熟悉議會生態，怕丟支持者的臉。所以除了跑行程之外，看到雲林這十幾年停滯不前，急於規劃及推動未來雲林願景，更希望有同心協力的立法委員共同打拼，但雲林的政治環境短時間難於改變，唯有勇敢堅強再接再勵，才能改變雲林，改變台灣，記取今日的教訓，明日才有迎頭趕上的機會。」

最後張麗善則期許，「希望大家能互相鼓勵，互給溫暖，讓社會良善的力量能穩住，就靠各位共戰夥伴努力挺住，不信公平正義換不回⋯加油！我們沒有氣餒的本錢！我們會用最大的能量來推動縣政，只為讓雲林更好，感謝大家，我和嘉郡淑亞初衷不變⋯⋯。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！