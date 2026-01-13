傳台美關稅15%、台積電擴大投資　行政院：雙方在商議總結會議時程

▲台美關稅傳出將是與日韓同樣的15%，但台積電會擴大對美投資。（圖／路透）



記者陳家祥／台北報導

台美關稅傳出最新進展，據《紐約時報》報導，台美貿易協議已接近完成，台灣輸美貨品關稅將降至與日韓相同的15%，同時台積電將擴大在美投資設廠。對此，行政院發言人李慧芝今（13日）說，台美關稅談判目標一直都是爭取調降對等關稅且不疊加，以及爭取232條款半導體、半導體衍生品及其他232項目的優惠待遇，台美針對相關課題已有大致共識，目前雙方正在商議舉行總結會議時程，若有確認將對外說明。

美國總統川普在去年4月宣布對各國開徵對等關稅，台灣在首波宣布時被課徵32%重稅，掀起各界關注。接著日韓等主要競爭對手陸續談妥15%稅率，台灣的關稅數字遲遲未定案，暫時性關稅雖降到20%，但是在既有稅率上再疊加，讓國內產業界感到焦慮。

根據行政院規劃，對美關稅談判以輸出「台灣模式」作為主軸，要將台灣已執行出成果的產業園區模式複製到美國。做法有3大重點，第一，產業投資由企業基於國際布局自主規劃，貼近客戶結合市場；第二，台灣政府透過信用保證機制，支持金融機構為企業赴美提供金融支持；第三，透過台美政府間（G2G）合作，降低台灣企業赴美投資成本與風險，協助美國產業聚落的形成。

根據《紐約時報》報導，川普（Donald Trump）政府已經接近與台灣達成貿易協議，美國將對台降低進口關稅，來到與日韓同等級的15%；且根據協議，台積電承諾對美投資會顯著提高，預計在亞利桑那州至少會再投資興建5座半導體廠。

行政院經貿談判辦公室今表示，台美關稅談判目標一直都是爭取調降對等關稅且不疊加，以及爭取232條款半導體、半導體衍生品及其他232項目的優惠待遇，台美之間針對相關課題已有大致共識，目前雙方正在商議舉行總結會議的時程，若有確認將對外說明。

經貿談判辦公室表示，在台美第五輪實體會議後，我方透過視訊會議、書面文件交換，以「台灣模式」與美國商務部洽談供應鏈合作，並請美方提供取得土地、水電、簽證、行政便捷等協助措施，創造對我國業者有利的投資環境。此外，我方也持續與美國貿易代表署就未來台美貿易協議的相關內容進行文件交換確認，目前已有一定共識。

經貿談判辦公室說，待台美進行總結會議後，雙方將會對外宣布協議主要內容，我政府也將向國會與社會完整說明談判及協議內容，並依法定程序將完整協議文本及影響評估送交國會審議。