　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳台美關稅15%、台積電擴大投資　行政院：雙方在商議總結會議時程

▲台美關稅可能出現變化。（圖／路透）

▲台美關稅傳出將是與日韓同樣的15%，但台積電會擴大對美投資。（圖／路透）

記者陳家祥／台北報導

台美關稅傳出最新進展，據《紐約時報》報導，台美貿易協議已接近完成，台灣輸美貨品關稅將降至與日韓相同的15%，同時台積電將擴大在美投資設廠。對此，行政院發言人李慧芝今（13日）說，台美關稅談判目標一直都是爭取調降對等關稅且不疊加，以及爭取232條款半導體、半導體衍生品及其他232項目的優惠待遇，台美針對相關課題已有大致共識，目前雙方正在商議舉行總結會議時程，若有確認將對外說明。

美國總統川普在去年4月宣布對各國開徵對等關稅，台灣在首波宣布時被課徵32%重稅，掀起各界關注。接著日韓等主要競爭對手陸續談妥15%稅率，台灣的關稅數字遲遲未定案，暫時性關稅雖降到20%，但是在既有稅率上再疊加，讓國內產業界感到焦慮。

根據行政院規劃，對美關稅談判以輸出「台灣模式」作為主軸，要將台灣已執行出成果的產業園區模式複製到美國。做法有3大重點，第一，產業投資由企業基於國際布局自主規劃，貼近客戶結合市場；第二，台灣政府透過信用保證機制，支持金融機構為企業赴美提供金融支持；第三，透過台美政府間（G2G）合作，降低台灣企業赴美投資成本與風險，協助美國產業聚落的形成。

根據《紐約時報》報導，川普（Donald Trump）政府已經接近與台灣達成貿易協議，美國將對台降低進口關稅，來到與日韓同等級的15%；且根據協議，台積電承諾對美投資會顯著提高，預計在亞利桑那州至少會再投資興建5座半導體廠。

行政院經貿談判辦公室今表示，台美關稅談判目標一直都是爭取調降對等關稅且不疊加，以及爭取232條款半導體、半導體衍生品及其他232項目的優惠待遇，台美之間針對相關課題已有大致共識，目前雙方正在商議舉行總結會議的時程，若有確認將對外說明。

經貿談判辦公室表示，在台美第五輪實體會議後，我方透過視訊會議、書面文件交換，以「台灣模式」與美國商務部洽談供應鏈合作，並請美方提供取得土地、水電、簽證、行政便捷等協助措施，創造對我國業者有利的投資環境。此外，我方也持續與美國貿易代表署就未來台美貿易協議的相關內容進行文件交換確認，目前已有一定共識。

經貿談判辦公室說，待台美進行總結會議後，雙方將會對外宣布協議主要內容，我政府也將向國會與社會完整說明談判及協議內容，並依法定程序將完整協議文本及影響評估送交國會審議。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光
台南社會局驚藏大內鬼！　5407萬全進私人口袋
知名嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　不鏽鋼材質象徵精神永不朽

李明璇爆高雄基層最怕賴瑞隆　黃敬雅反嗆：別再回頭消費高雄

修眷改條例遭批圖利　藍駁斥：國防部都打臉僅限於「慈仁八村」

輝達設計綠容率、光電板要求不合規？　蔣萬安：保持密切溝通

傳台美關稅15%！鄭麗文嗆「可憐」　民進黨遺憾：心中只有鄭習會？

海基會董事長人選年前有望出爐！邱垂正：應該沒問題

賴瑞隆誓言：邀泰勒絲＋建大巨蛋　高雄薪資漲1萬、創20萬就業

肯定黃國昌閃電訪美　徐巧芯送暖許甫：邀活動絕對參加

藍委主導修法烏龍又一樁！無施行日期公教退休金沒變多　翁曉玲氣炸

台積電再蓋5廠換關稅15%？　粉專點3大影響：輸掉的是台灣未來

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　不鏽鋼材質象徵精神永不朽

李明璇爆高雄基層最怕賴瑞隆　黃敬雅反嗆：別再回頭消費高雄

修眷改條例遭批圖利　藍駁斥：國防部都打臉僅限於「慈仁八村」

輝達設計綠容率、光電板要求不合規？　蔣萬安：保持密切溝通

傳台美關稅15%！鄭麗文嗆「可憐」　民進黨遺憾：心中只有鄭習會？

海基會董事長人選年前有望出爐！邱垂正：應該沒問題

賴瑞隆誓言：邀泰勒絲＋建大巨蛋　高雄薪資漲1萬、創20萬就業

肯定黃國昌閃電訪美　徐巧芯送暖許甫：邀活動絕對參加

藍委主導修法烏龍又一樁！無施行日期公教退休金沒變多　翁曉玲氣炸

台積電再蓋5廠換關稅15%？　粉專點3大影響：輸掉的是台灣未來

盲人環台公益路跑感動落幕　大武警落實交安維護確保活動順利

北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　不鏽鋼材質象徵精神永不朽

中國桌球「男隊輸太慘」！　協會擬新策…肖戰任副總教練

強化地區防災韌性人人有責　南消四大攜手業界共築安全防線

平鎮區寒冬送暖活動登場　蘇俊賓：深化社區善的循環

孫淑媚45歲迎來「美貌大逆轉」　時裝周氣場全開被封逆齡天花板

快訊／屏東紙箱倉庫大火濃煙狂竄　一旁國小緊急疏散300童避難

衛報：中國施壓歐洲多國「禁止台灣政治人物入境」

日天后「生前裸照被喊價20萬」　公司還要賣內衣：能賺錢太好了

台馬青年創新交流再升級　饒慶鈴率團訪雪州數位與觀光機構

李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光

政治熱門新聞

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

賴瑞隆出線對決柯志恩　一圖對比兩人學經歷、政策

2026國民黨大敗　媒體人估丟5縣市

快訊／僅差0.6個百分點！賴瑞隆初選險勝邱議瑩　民進黨下周提名

綠高雄市長初選民調　4參選人齊喊話

彰縣議員收賄496萬護航綠電蟑螂　監院通過彈劾：嚴重敗壞官箴

即／林岱樺喊話：全力支持提名人

即／差0.6個百分點落敗　邱議瑩恭喜賴瑞隆

初選民調勝出！賴瑞隆致電3戰友表達謝意

鄭麗文轟台積電設5廠換關稅15％「很可憐」

華府人士：美盼黃國昌、白營屏除黨派歧見　返台與民主友盟同陣線

蔡正元將入獄　曝三中案「馬英九籌不出資遣費」

即／賴瑞隆初選勝出！許智傑發聲道恭喜

更多熱門

相關新聞

再蓋五座晶圓廠換台美關稅15%？　賴士葆憂：看起來買賣不划算

再蓋五座晶圓廠換台美關稅15%？　賴士葆憂：看起來買賣不划算

據媒體報導指出，台美關稅有重大進展，台灣關稅可望降至15%不疊加與日韓相同，但條件是台積電承諾在亞利桑那州新建5座晶圓廠。國民黨立委賴士葆表示，能夠談到這樣當然是很好，但條件讓人擔心，看起來買賣並不划算。

美媒曝關稅15%「黃國昌去美國幹嘛？」　她猜為了1事

美媒曝關稅15%「黃國昌去美國幹嘛？」　她猜為了1事

不讓TPASS中斷　北北基桃決議地方籌資代墊

不讓TPASS中斷　北北基桃決議地方籌資代墊

4市商討TPASS方案　蔣：政院必須跟立院溝通

4市商討TPASS方案　蔣：政院必須跟立院溝通

盧秀燕嗆孩子國家養變地方養　行政院：兩政策內容不同不應混淆

盧秀燕嗆孩子國家養變地方養　行政院：兩政策內容不同不應混淆

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面