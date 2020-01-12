「雲林一定要贏」完勝李佳芬「後頭厝」　為綠營守住跨濁水溪以南版圖

▲國、民兩黨都將雲林縣視為一級戰區，蔡英文選舉期間到訪雲林逾十趟，更呼籲選民，雲林人一定要守住。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

第十五任總統、副總統選舉，第十屆立法委員選舉，國、民兩黨都將雲林縣視為一級戰區，雲林縣總投票率七成一，較上屆六成六增加不少，綠營在山、海線提名候選人均當選，開出票數藍營則在全縣二十鄉鎮市除了虎尾、台西及麥寮三鄉鎮小贏之外，其餘皆輸。

2020大選，國、民兩黨都將雲林縣視為一級戰區，國民黨總統候選人韓國瑜為「雲林女婿」，在國民黨有很大壓力在，民進黨在2018年五合一 選舉縣長寶座拱手讓出，由綠地變藍天，失去了執政14年的綠地雲林縣，藍營要守住韓國瑜的「後頭厝」，韓國瑜喊出「手臂向內、不向外」自己人挺自己人；蔡英文選前3個月到雲林輔選11次則喊出「雲林一定要贏」，要將濁水溪以南的票源穩住。

此次國民黨以2018年底挾著「韓流」威力，國民黨雲林縣黨部徵召雲林縣副縣長謝淑亞以及縣長張麗善的姪女張嘉郡，分別參選第一、二選區立委，迎戰民進黨現任立委劉建國，以及立委蘇治芬，希望一舉下架民進黨。

民進黨雖然失去執政14年的雲林縣，第一選區現任立委蘇治芬在雲林縣基層實力雄厚，被雲林綠營視為精神領袖，基本盤票源堅固，第二選區劉建國歷經3任國會民代歷練，實力堅強，兩人肩負守住雲林綠地重責，力抗藍營強將張嘉郡、謝淑亞。

雲林第一選區（海線）選舉人數為27萬8458人，總投票數19萬1812人，投票率68.88％；尋求連任的民進黨蘇治芬以9萬4786票戰勝國民黨張嘉郡的8萬6862票，贏7千924票。

雲林第二選區（山線）選舉人數28萬3554人，總投票數21萬1307人，投票率74.52％，民進黨劉建國在九個鄉鎮市大獲全勝，拿下11萬9468票，順利四連任。而國民黨的謝淑亞則獲8萬2150票，劉大贏了37318票。

而在總統選舉部分，在雲林縣原本就綠大於藍的情況下，國民黨推出雲林女婿韓國瑜，地方人士預測應有平手或勝出的機會，未料選舉結果不如預期，全縣總投票率為71.65％，其中親民黨宋余配獲1萬5331票(得票率3.83％)、國民黨韓張配獲15萬8341票(得票率34.65％)，而民進黨蔡賴配在雲林全縣二十鄉鎮市擊出全壘打，囊括24萬6116票(得票率61.58％)，大贏韓張配8萬7775票，其中光是雲林首善之區斗六市就贏了將近1萬2千票，為綠營守住跨濁水溪以南的綠色版圖。

地方政壇人士分析指出，藍、綠兩陣營，經過激烈交戰，綠營守住兩席立委席次，在雲林縣選票結構又回到綠大於藍，民進黨勢比推出強棒，在2022年奪回失去雲林縣長寶座，讓國民黨面臨2022年縣長寶座保衛戰壓力。

▲雲林第一選區民進黨立法委員候選人蘇治芬以9萬4786票戰勝對手，開票隔日一早即上街謝票。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林第二選區民進黨立法委員候選人劉建國拿下11萬9468票，順利四連任，開票隔日一早即上街謝票。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►偷偷分享少女秘密！

【其他新聞】

►雲林海線選區戰況膠著 張嘉郡、蘇治芬一路攻防不休



►雲林第一選區立法委員候選人蘇治芬 領先近萬票自行宣布當選

►張嘉郡、謝淑亞都落敗！張麗善354字喊話「不信正義喚不回」：給她們更多溫暖

►快訊／雲林第二選區！劉建國連任成功 自行宣布當選

