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過年必Buy年貨清單出爐　台灣「香檬原汁」成新寵

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過年必Buy年貨清單出爐 台灣「香檬原汁」成新寵（圖／台灣好田提供）

▲年節大魚大肉，營養師建議用「香檬水」取代碳酸飲料、手搖飲，除了可以去油解膩、也能維持健康，喝出美麗好氣色。

圖、文／台灣好田提供

再過兩個周末就是農曆年，本周也將進入年貨採購的旺季；今年年貨的採購清單中，多位營養專家不約而同地推薦了「香檬原汁」；營養師表示：過年聚餐圍爐不免要喝些飲料解膩，不過碳酸飲料多半含糖量高，500CC可樂竟然含高達10.5顆方糖，一瓶就超標；而手搖飲又怕茶葉品質差或添加茶精、人工香料等，一個年假，光是喝飲料，就可以讓人發胖2公斤！年前採購年貨時，不妨把飲料替換成「香檬原汁」，不但風味佳，而且還是去油解膩的天然神物。

知名女星天天當水喝 「香檬水」刷爆IG
香檬汁含有豐富的植化素等營養成分，可促進新陳代謝，知名女星和網紅紛紛在網路PO文推薦，在臉書、IG等社群網站引發熱潮，也認香檬水爆紅。營養專家表示：用鹼性的香檬水取代傳統的碳酸飲料，可以去油解膩、幫助調節身體機能，還能幫助維持消化道機能，使排便順暢，是維持健康的優質飲品。

香檬汁入年菜 風味好、營養價值高
另外，用帶有酸味的香檬原汁入年菜，糖醋排骨、酸辣蝦、檸檬魚…、做為火鍋沾醬，或是在烤肉、烤魚上淋上幾滴，除了能增添食材的香氣與風味，也能減少鈉及人工調味料的用量，還能補充高量的植化素及維生素成分，享受美味同時也能兼顧健康飲食。

過年必Buy年貨清單出爐 台灣「香檬原汁」成新寵（圖／台灣好田提供）

▲「香檬原汁」除了可以用40度c溫開水調配暖心飲品外，也可以在烹飪時添加進食材進行調味，可降低鈉及人工調味料的用量，讓料理更健康

台灣原生種香檬營養價值稱王
一直以來，科學家都想探究沖繩人的長壽秘訣，經調查發現，沖繩人相當愛吃酸，除了熱衷飲用香檬汁外，也會淋在烤魚、烤肉或當作食物沾醬佐料。根據日本研究顯示，香檬富含的營養成分也是其他柑橘類水果較缺乏的，如川皮陳素、辛弗林、橙皮苷，橘皮素等珍稀營養成分，而經過進一步化驗分析，發現台灣原生種香檬品質及營養價值最高，因此被封為「香檬之王」

過年必Buy年貨清單出爐 台灣「香檬原汁」成新寵（圖／台灣好田提供）

過年必Buy年貨清單出爐 台灣「香檬原汁」成新寵（圖／台灣好田提供）

▲台灣好田嚴選的台灣原生種香檬經化驗分析，營養價值相較日本許多，是品質最優良的品種，其產品也通過SGS 470項農藥殘留、大腸桿菌等微生物、重金屬等多項食安檢驗，讓消費者可以放心飲用。

香檬乳酸菌 守護健康
除了香檬原汁外，因應現代人三餐較不固定、營養攝取不均衡的飲食習慣，業者新開發的「香檬乳酸菌」不僅幫助消化，並透過獨家專利製程技術，將對健康極有助益的香檬，結合13種益生菌，在餐前或餐後服用，可幫助維持消化道機能，使排便順暢，也是年節必備的聖品，推出後廣受網友好評。

過年必Buy年貨清單出爐 台灣「香檬原汁」成新寵（圖／台灣好田提供）

▲「香檬乳酸菌」透過專利製程將營養成分鎖在顆粒內，小小一包攜帶方便，在餐前或餐後服用，可幫助維持消化道機能，使排便順暢。

「台灣好田」哪裡買？
香檬100%原汁：http://bit.ly/33S5f9X
香檬生鮮乳酸菌：http://bit.ly/363gu0M

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