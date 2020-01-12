雲林虎尾東區扶輪社「十隻暴龍」陪雲林家扶親子採購

▲虎尾東區扶輪社今年是第6年舉辦年節快樂購，巧思安排大暴龍一起陪家扶親子購物，在溫馨的購物時光中讓孩子感到樂趣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

距離農曆新年不到兩週，12日虎尾東區扶輪社長許銘憲牽著「10隻大暴龍」在全聯虎尾光復店現身，陪伴雲林家扶30戶親子，提供每戶家庭3000元購物金於全聯採購年貨，許銘憲自掏腰包贈送每戶家庭1包白米外，北港日興糕餅店也贈送年節糕點，而全聯福利中心加碼贈送生活用品予雲林家扶家庭。

虎尾東區扶輪社社長許銘憲表示，年節快樂購今年是第6年舉辦，特別請10位社友穿著暴龍裝陪伴雲林家扶親子進行採購，期待透過此活動能讓雲林家扶家庭感受到更多的關心，在寒冬中以溫暖的心情迎接新的一年。

社長夫人高儷月率領社友夫人於現場準備了熱甜湯，讓家扶親子同時享受著虎尾東區扶輪社薩克斯風愛樂團現場表演，與「大暴龍」陪伴進行採購，孩子們各個驚喜開心。虎尾鎮鎮長丁學忠也到現場與雲林家扶家庭歡喜迎鼠年，並肯定虎尾東扶輪社連續六年的熱情贊助，10隻大暴龍驚艷現身陪伴家扶親子一起推著購物車霸氣採買。

雲林家扶陳燦勳主委及廖志文主任表示，非常感謝許銘憲社長、社長夫人及社友們連續6年的支持及熱情贊助，今年巧思安排大暴龍一起陪家扶親子購物，在溫馨的購物時光中讓孩子感到樂趣。讓家扶親子在年節前夕參加歡樂溫暖的採購活動，讓逐受助家庭在寒冷的冬季感受到滿溢的愛心及關心。

▲虎尾東區扶輪社今年是第6年舉辦年節快樂購，巧思安排大暴龍一起陪家扶親子購物，在溫馨的購物時光中讓孩子感到樂趣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【其他新聞】

►投完票陪爸媽賞花、辦年貨！精選北市2處期間限定散心去處

►全台限量1萬個！全聯推出超狂福袋 「外包裝」驚呆婆媽圈：太扯

►超霸氣！和她一起準備伴手禮 千元預算買烏魚子、燕窩不手軟