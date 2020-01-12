　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林虎尾東區扶輪社「十隻暴龍」陪雲林家扶親子採購

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲虎尾東區扶輪社今年是第6年舉辦年節快樂購，巧思安排大暴龍一起陪家扶親子購物，在溫馨的購物時光中讓孩子感到樂趣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾東區扶輪社今年是第6年舉辦年節快樂購，巧思安排大暴龍一起陪家扶親子購物，在溫馨的購物時光中讓孩子感到樂趣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

距離農曆新年不到兩週，12日虎尾東區扶輪社長許銘憲牽著「10隻大暴龍」在全聯虎尾光復店現身，陪伴雲林家扶30戶親子，提供每戶家庭3000元購物金於全聯採購年貨，許銘憲自掏腰包贈送每戶家庭1包白米外，北港日興糕餅店也贈送年節糕點，而全聯福利中心加碼贈送生活用品予雲林家扶家庭。

虎尾東區扶輪社社長許銘憲表示，年節快樂購今年是第6年舉辦，特別請10位社友穿著暴龍裝陪伴雲林家扶親子進行採購，期待透過此活動能讓雲林家扶家庭感受到更多的關心，在寒冬中以溫暖的心情迎接新的一年。

社長夫人高儷月率領社友夫人於現場準備了熱甜湯，讓家扶親子同時享受著虎尾東區扶輪社薩克斯風愛樂團現場表演，與「大暴龍」陪伴進行採購，孩子們各個驚喜開心。虎尾鎮鎮長丁學忠也到現場與雲林家扶家庭歡喜迎鼠年，並肯定虎尾東扶輪社連續六年的熱情贊助，10隻大暴龍驚艷現身陪伴家扶親子一起推著購物車霸氣採買。

雲林家扶陳燦勳主委及廖志文主任表示，非常感謝許銘憲社長、社長夫人及社友們連續6年的支持及熱情贊助，今年巧思安排大暴龍一起陪家扶親子購物，在溫馨的購物時光中讓孩子感到樂趣。讓家扶親子在年節前夕參加歡樂溫暖的採購活動，讓逐受助家庭在寒冷的冬季感受到滿溢的愛心及關心。

▲虎尾東區扶輪社今年是第6年舉辦年節快樂購，巧思安排大暴龍一起陪家扶親子購物，在溫馨的購物時光中讓孩子感到樂趣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾東區扶輪社今年是第6年舉辦年節快樂購，巧思安排大暴龍一起陪家扶親子購物，在溫馨的購物時光中讓孩子感到樂趣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【其他新聞】

►投完票陪爸媽賞花、辦年貨！精選北市2處期間限定散心去處

►全台限量1萬個！全聯推出超狂福袋　「外包裝」驚呆婆媽圈：太扯

►超霸氣！和她一起準備伴手禮　千元預算買烏魚子、燕窩不手軟

ET快訊
割陰分屍魔高智商、超淡定！棄手機斷行蹤「裝死」　假好心回警：
韓國瑜放鳥海內外上百媒體跑去吃鍋　韓辦回應了！
國民黨青壯派威脅集體退黨！要求15日中常會全程直播「准辭吳敦
不覺得民進黨很好！挺英律師曝「投蔡英文原因」網共鳴：是不想選
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

讀者迴響

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南綠營立委全壘打　林俊憲謝票以謙卑感恩心情答謝選民

台東縣消防局挹注19位新血　將展開6個月訓練課程

雲林虎尾東區扶輪社「十隻暴龍」陪雲林家扶親子採購

台中南天宮歲末冬令救濟　68年澤披百姓從不間斷

屏南立委當選人蘇震清　恆春展開謝票行程

全國得票率前10高　林宜瑾：未來不分黨派為地方打拼

競選失利心存感恩　謝龍介陪同童小芸謝票

選後拆除競選廣告物　儘速恢復台南市容原貌

釣客跌落消波塊頭手受傷　海巡緊急前往救援送醫

嘉縣5乳牛畜牧場　榮獲牧場屆奧斯卡獎「高繁天噸牛獎」

韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任

瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

詹惟中56歲當首投族很抱歉　「我對台灣沒有盡到更多責任」

民眾黨進國會！破158萬票奪下5席　柯：目標為第一大黨「2022是關鍵」

老闆車上發現韓幣一千萬嚇壞員工　他謹慎想報警...是年終開心滾地

《光年之外》《句號》《差不多姑娘》 鄧紫棋LIVE超穩再現鐵肺實力

台南綠營立委全壘打　林俊憲謝票以謙卑感恩心情答謝選民

台東縣消防局挹注19位新血　將展開6個月訓練課程

雲林虎尾東區扶輪社「十隻暴龍」陪雲林家扶親子採購

台中南天宮歲末冬令救濟　68年澤披百姓從不間斷

屏南立委當選人蘇震清　恆春展開謝票行程

全國得票率前10高　林宜瑾：未來不分黨派為地方打拼

競選失利心存感恩　謝龍介陪同童小芸謝票

選後拆除競選廣告物　儘速恢復台南市容原貌

釣客跌落消波塊頭手受傷　海巡緊急前往救援送醫

嘉縣5乳牛畜牧場　榮獲牧場屆奧斯卡獎「高繁天噸牛獎」

余天勝選！李亞萍開心不起來　曝余苑綺和外孫「狀況都不佳」：內心很沉重

戰神GT-R敞篷版橫空出世？日本大學生展現超強「魔改」功力

台南綠營立委全壘打　林俊憲謝票以謙卑感恩心情答謝選民

吳斯懷拒辭職：若我辭去不分區　四年後國家就沒有軍系立委了

日職／郭俊麟傷勢困擾遭釋出　渡邊久信很苦惱

25歲華裔女遭割陰分屍　大馬霹靂州校方驚訝

選舉過後情緒失落拉不回來？諮商心理師「3點建議」助恢復能量

圓胖三花飯後還餓！　推出「XL便當」奶音求媽：一盒就好

一周天氣出爐！北台2波變天「一下冷一下熱」　冷氣團明晨急凍最冷10°C

請全台吃雞排　網友神隱竟成「雞排總經理」…臉書個版怒嗆：沒有啦X！

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

地方熱門新聞

親弟揚言斷絕姊弟關係　陳樹菊：我不知道

桃園餐廳拜託情侶移車　竟慘收1星負評

奇！高雄大淹水　鱷魚現身大順路

英德配寫下全國最高得票率

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

即／蘇治芬查賄險遭撞！張嘉郡陣營反擊

顏清標孫女帶球嫁　五代同堂達陣

謝龍介陪同童小芸謝票

蔣萬安近9萬票支持　守藍營票倉

嘉縣畜牧場榮獲「高繁天噸牛獎」

為殺警案自清　蕭景田真心告白

遏止改裝車輛歪風　屏警聯合出擊

柯呈枋雙眼浮腫　謝衣鳳洗牛仔褲

每人6000元！彰化市發1.4億年終大紅包　資格曝

更多熱門

相關新聞

環球科大心願樹為家扶兒圓夢

環球科大心願樹為家扶兒圓夢

環球科技大學附設幼兒園為家扶兒童募集耶誕禮物已邁入第14年，為2千名弱勢學童募集心願禮物，10日上午各界參與愛心人員接力將禮物以傳遞方式送上專車，於耶誕節前將禮物送到雲林家扶、台東家扶及馬來西亞貧童手中。

環球科大耶誕送愛家扶兒

環球科大耶誕送愛家扶兒

羽絨衣贈家扶兒　光隆秋冬送暖

羽絨衣贈家扶兒　光隆秋冬送暖

受剝蔥嬤感動　女攤販捐傳家珠寶

受剝蔥嬤感動　女攤販捐傳家珠寶

關鍵字：

暴龍裝雲林家扶中心虎尾東區扶輪社

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

韓粉不哭！移民中國大陸方案曝光

即／男「陽明山馬槽橋上」一躍而下當場慘死

韓回高雄！再碰黨務　恐成第一個罷免市長

NHK、CNN、BBC「中國放送台播台灣大選」　蔡英文勝選秒斷訊

英粉怒發文後悔投票　秒遭洗版爽翻

難接受韓國瑜落敗！張琍敏PO照質疑：蔡英文得票率怎麼來

市長回來！罷韓團體嗆爆「自行請辭」

高雄人拚了！投票率77.44％成「六都冠軍」

韓國瑜敗選...主播突破原因「錯在這群人」

震撼彈　陳水扁宣布退出政壇

蔡英文「八字箴言」　國台辦回應

名模為30杯飲料和伊林撕破臉！

503字罵爆蔡英文　邱毅：台灣政治不能碰了！我還是安靜終老

現任立委落馬13人名單！招牌老將全滅

國民黨青壯派出動！逼吳敦義、吳斯懷無條件請辭

更多

最夯影音

更多
韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任

韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任
瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面