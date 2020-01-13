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身價6百億超狂社長登相親節目！　前澤友作「6大條件」徵女友繞月旅行

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▲日本時尚網購平台ZOZOTOWN創辦人前澤友作即將搭乘「大獵鷹火箭」（Big Falcon Rocket, BFR）繞月球之旅。（圖／路透社）

▲ 前澤友作2023年將探索太空。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本電商ZOZOTOWN創辦人前澤友作身價高達20億美元（約新台幣600億元），預計在2023年成為首名搭乘美國太空探索技術公司（SpaceX）「大獵鷹火箭」（Big Falcon Rocket，簡稱BFR）的月球觀光客，進行約5天的繞月之旅。這名現年44歲的單身富豪日前宣布，將透過節目公開徵求共度一生的伴侶。

去年底才和27歲女星剛力彩芽分手的前澤9日在推特上發文宣布，在一年之初捎來新消息，將出演網路電視台公司AbemaTV相親節目《前澤友作認真相親紀錄》（FULL MOON LOVERS），雖然感到有些害羞，但真心希望找到另一半。AbemaTV則發文指出，全國財產最多的單身男子前澤將出演全新節目，公開募集合拍的女子，有機會到月球上來一場真正的「蜜月旅行」。

節目官方網站寫道，前澤長久以來一直夢想著探索太空，希望和一個特別的人一起到訪如此特別的地方，將透過精心安排的一對一相親節目找到人生伴侶。他開出的條件包括20歲以上單身女性、個性活潑樂觀、對太空之旅有興趣且願意一同準備、願意一同享受生命且祈求世界和平，報名將在17日截止，25至26日間進行篩選，2月開始約會、互相了解，3月底選出「對的人」。

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