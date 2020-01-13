無核化僵局拖到2020…白宮急了想重啟談判　北韓冷處理

▲雖然川普與金正恩成功會晤，卻沒有取得實質成果。（圖／朝中社）



記者丁維瑀／綜合報導

白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）表示，美國已與北韓接觸，尋求重啟無核化談判。他還提到，北韓領導人金正恩並未送出先前警告的「聖誕禮物」，這是一個正面的跡象。

美國新興媒體Axios於12日報導，歐布萊恩說明美國已聯繫北韓，試圖再度回到無核化談判桌，他注意到，金正恩實際上並未送出被外界猜測為試射導彈的「聖誕禮物」，代表一個好的跡象。

歐布萊恩希望讓北韓知道，美國願意繼續重啟去年10月在瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）的談判，「我們一直透過各種管道想讓他們明白，期盼讓這些都回到正軌。」去年的協商當時破局，北韓代表還指責美方空手來到談判桌，結果令人非常失望。

朝中社（KCNA）報導，北韓此前發表聲明指出，金正恩已收到川普送來的生日祝福，然而，兩人的私人關係不足讓北韓重回談判桌。

《路透社》報導，川普在2018年與2019年的談判中試圖推動朝鮮半島無核化，這些努力最後卻化為泡沫。金正恩近期還放話，北韓已沒有理由受到核武相關的約束，未來將會推出一種新型的戰略武器。南韓總統文在寅（Moon Jae-in）則認為，必須趕快找到實際方法來改變與北韓的關係，他準備好與金正恩會晤。

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