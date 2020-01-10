韓國男搭訕日本網美失敗　當街亂歐狂扯髮還主張無罪...被判入獄1年

▲Miyurin到南韓旅遊時被路人打到送急診。（圖／翻攝自推特／miyurindarukoro）

實習記者崔子柔／綜合報導

韓國34歲方姓男子去年8月23日早上6點左右在弘大路上毆打日本網紅正妹Miyurin，相關影片立刻在網路上被瘋傳，引起日韓雙方網友撻伐。起初方男在法庭上還主張無罪，但法官考慮他毫無悔意，並無心想彌補過錯，因此判處1年有期徒刑。

根據《韓聯社》報導，當時Miyurin和朋友並肩走在首爾弘大路上，碰到方男上前搭訕，持續無視的反應先讓方男在街上用言語不斷羞辱、咒罵日本人，之後甚至直接拉扯Miyurin的頭髮，將她打倒在地，導致她出現腦震盪等症狀，在醫院進行2週的治療。

▲Miyurin被方男扯髮。（圖／翻攝自推特／miyurindarukoro）

警方最初以傷害罪傳喚方男，他堅持否認暴行，「我沒有出手，影片也沒有打人的畫面，是照片看起來像我有打人。」但影片中可見方男用左膝撞擊Miyurin的臉龐，還將她拖倒在地後推往地板，法院便將被告主張駁回。

法官表示，因被告事後並無展現悔意，又加上受害者申請重判，最終決定判處方男1年有期徒刑，但相較檢方起初要求的3年有期徒刑已算輕判。

▼方男對Miyurin出拳、飆罵髒話的影片在網路上瘋傳，遭到日韓雙方網友的撻伐。（影／翻攝自youtube）