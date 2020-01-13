安倍會沙國王儲　緩和中東緊張情勢看法一致

▲日本首相安倍晉三（右）13日凌晨與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼會談，針對緩和及穩定中東地區緊張情勢交換意見。（圖／路透）

文／中央社

正在沙烏地阿拉伯訪問的日本首相安倍晉三，日本時間今天凌晨跟王儲穆罕默德．沙爾曼會談，雙方對為地區安定及緩和緊張情勢，應結合相關國家力量看法一致。

日本放送協會（NHK）報導，安倍12日晚間在沙國首都利雅德與國王沙爾曼（King Salman）會談後，往西北部的城市歐拉（Al-Ula）移動，在日本時間13日凌晨2時30分過後與王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會談。

兩人在會談中針對緩和及穩定中東地區緊張情勢交換意見，安倍說，包括伊朗在內的中東地區發生軍事衝突，對整個世界的和平與穩定將帶來大的影響，無論如何有必要避免事態持續升高。

他說，日本會透過最大限度的外交努力，籲請所有關係者竭盡外交努力來緩和目前緊張情勢。

穆罕默德對日本外交努力給予正面評價，他說，完全同意安倍的看法，這個地區的緊張情勢會對整個世界帶來負面影響，當事國間對話不可或缺。

另外，有關日本派遣海上自衛隊前往中東海域，安倍說明是為確保日本相關船隻航行安全，由自衛隊進行情蒐；穆罕默德表示，完全支持日本的做法。

對安倍表示將全面協助穆罕默德進行的改革，穆罕默德表示，和日本的合作很重要，希望進一步深化彼此合作關係。