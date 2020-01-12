怕掃街慶祝「對手心情會不好」…陳柏惟低調8小時單車謝票之旅

▲台中市第二選區立委陳柏惟，12日下午1時許展開腳踏車謝票之旅。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市立委第二選區由「3Q哥」陳柏惟以11萬2389票，險勝顏寬恒的10萬7766票，完成外人眼中不可能的任務，為感謝選民，12日下午1時許陳柏惟展開腳踏車謝票旅程，初步規劃路徑由烏日服務處為起點，沿台127縣到霧峰後，再原路返回至沙鹿，最後回到起點站。其服務處表示，這趟旅程可能將持續7、8個小時。

陳柏惟說，騎腳踏車謝票是今早與團隊一起臨時起意的，用意是，希望放慢腳步好好感受選區的風景、鄉親的氣氛，且雖然勝選，仍有10萬多票的選民是支持對手不認同他的，如果這時候出去外面掃街慶祝「對手心情會很不好」，所以選擇這種低調的謝票方式。

▲陳柏惟出發前，於服務處與民眾合照。（圖／記者白珈陽攝）

展開路途後，認出陳柏惟的民眾紛紛走下機車、搖下車窗，向他恭賀當選立委，陳也回應招牌的「3Q！」，並與民眾自拍合照，相當親民。

陳柏惟立委服務處表示，這趟腳踏車謝票之旅，因為路程頗長，陳柏惟可能將持續騎個7、8個小時才有辦法完成，由於決定路線的時間倉促，一切還是要看委員的體力有沒有辦法負荷整段路程，若今日無法完成，剩下的路線將會延至隔日繼續進行謝票。

▲陳柏惟立委服務處表示，這趟謝票之旅可能將持續7、8個小時。（圖／記者白珈陽翻攝）

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