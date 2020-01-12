陳柏惟反轉台中海線！地方人士揭密…網「3點關鍵」分析：他太輕敵了

▲陳柏惟成功打敗顏寬恒，引起外界熱議。（圖／記者白珈陽翻攝）



網搜小組／柯振中報導

2020總統、立委大選結果出爐，台中市第二選區結果令人跌破眼鏡，基進黨的「3Q哥」陳柏惟以黑馬的姿態，打敗了國民黨立委顏寬恒，引起外界熱議。對此，有網友分析，海線顏家之所以會輸，是因為「3個原因」，其中一個原因就是「太輕敵了」。

陳柏惟勝選後感性說明，自己透過努力、勇敢與打拼，成功淹過消波塊，打敗了對手，語氣激動甚至一度哽咽。地方人士事後分析，顏家之所以敗選，是因為與國民黨總統候選人韓國瑜靠得太近，這次大選中「討厭韓國瑜」的選票是主流，顏家的選擇重傷選情。

地方人士還說，陳柏惟擁有個人魅力，還有新穎的選舉模式，號召年輕人返鄉投票，最後成功贏得選戰。對此，不少網友在PTT上指出，顏家敗在「3個關鍵點」，其中之一是顏寬恒太輕敵，「以為這個空降的隨便都能贏」，反觀陳柏惟，毅力相當過人，光是拜票就至少出動了3次，地方民眾都有看在眼裡，「沒特別喜好的（民眾）常看到陳 但沒看到顏 這些就全部都給陳了。」

第二點則是，陳柏惟個人魅力強，不但年輕、有衝勁，說話也相當幽默，且對問題一針見血，「這次選舉最感動的勝利，而且他有拼勁、言之有物，也有群眾魅力，很看好他」、「陳有個人魅力，很會說故事，至少鏡頭看起來也是與人為善，所以大家願意幫他。」

至於第三點，網友強調，顏家「太貪」，「硬拿副議長 本來是另外一個 導致藍的樁腳都跳槽」、「還有那個副議長真的很難看 一堆賭爛票」、「那個副議長噁心至極，以為台中真的高譚市嗎？X。」

►「2020愛妳愛妳」～超殺新年禮盒來了！